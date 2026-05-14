Este miércoles, Gran Hermano despidió a dos participantes tras la votación del público en la “placa planta” que la producción del ciclo introdujo en esta edición para evitar una final con perfiles similares a Marcos Ginocchio y Bautista Mascia. En esta ocasión, dejaron la casa Lolo Poggio y Grecia Colmenares, que cumplió así su contrato con Telefe.

Según informó Nacho Rodríguez dio cuenta de que la actriz venezolana, que casualmente entró a la casa hace exactamente un mes, el 14 de abril, habría cumplido un contrato con el canal y se negó a renovarlo, por lo que decidió irse por decisión propia.

“Termino el contrato mensual de Grecia Colmenares y me cuentan que hoy dejó Gran Hermano. No quiso renovar, y tampoco (el productor ejecutivo Martín) Borrillo insistió en que se quede, así que se fue. Tremendo Gran Armado con sus hilos expuestos ¿no?”, escribió el periodista en X.

El tweet de Nacho Rodríguez sobre la eliminación de Grecia Colmenares (Foto: X.com / @NachoRodriOk) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

De esta manera, la salida de Grecia habría sido consensuada con la producción no habría estado relacionada con los votos del público, lo que alimentó las sospechas de parte del público sobre la transparencia de las eliminaciones.

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Días antes de la eliminación de Grecia Colmenares de Gran Hermano, un fuerte escándalo judicial volvió a poner su nombre en el centro de la escena. Su exmarido, Marcelo Pelegri, fue detenido en España en el marco de una investigación por presunta estafa millonaria que lleva adelante la Justicia de San Isidro.

La detención se concretó el 6 de mayo de 2026 luego de que los tribunales argentinos emitieran una orden de captura internacional. Según la resolución judicial, Pelegri es considerado presunto coautor penalmente responsable del delito de estafa, contemplado en el artículo 172 del Código Penal.

La causa quedó a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción de San Isidro, quien avanzó con el pedido de captura tras varias ausencias del empresario a distintas citaciones judiciales previstas durante abril y mayo.

La denunciante es Nora Kriesghaber, quien aseguró haber conocido a Marcelo Pelegri a través de Facebook. Según relató, el empresario le ofreció participar en supuestos negocios vinculados a la venta de pulseras promocionadas por artistas internacionales.

Marcelo Pelegri y Grecia Colmenares (Fotos: capturas Intrusos / América TV)

Sin embargo, según denunció, después de recibir unos 500 mil dólares, el empresario desapareció y la bloqueó de todas sus redes sociales. “Nunca me devolvió el dinero y me dejó fuera del negocio”, sostuvo.

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