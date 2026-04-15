En medio de las acusaciones por una presunta estafa millonaria contra Nora Kriegshaber, Marcelo Pelegri decidió hablar sin vueltas sobre su pasado con Grecia Colmenares y cómo quedó el vínculo entre ellos después de la separación. Durante una entrevista en Intrusos, el empresario recordó cómo fue el final de su matrimonio con laactriz y contradijo los rumores que circularon durante años.

Pelegri fue directo al contar cómo se dio el divorcio: “Nunca hablé del tema, pero mi divorcio con Grecia nos costó 100 dólares, nos pusimos de acuerdo en dos minutos”, aseguró. El empresario también recordó un emotivo reencuentro con Colmenares después de 15 años, que quedó registrado en un video viral.

Fotos: capturas América TV

“Siempre dijimos lo mismo y hay un video que yo puse hace año y medio porque me engancharon en Gran Hermano Italia en donde fui a verla después de 15 años, lo que ella dijo, cómo nos emocionamos…”. Aunque aclaró que no son “íntimos amigos”, Pelegri remarcó que mantienen un trato cordial por el hijo que tienen en común.

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“No somos íntimos amigos porque estamos separados”, explicó, y se refirió a los rumores que lo vincularon a una supuesta estafa contra Colmenares: “La mujer más importante de mi vida es mi (…), pero Grecia es la madre de mi hijo. Lo mejor que tuve con ella es mi hijo, estuve casado 19 años espectaculares y en nuestra historia cambió de formato, lo que era amor se transformó en respeto y cariño”, dijo.

“Lo mejor que tuve con ella es mi hijo, estuve casado 19 años espectaculares y en nuestra historia cambió de formato, lo que era amor se transformó en respeto y cariño”. Sobre el reparto de bienes y la situación económica tras la separación, fue sincero: “Cada uno se quedó con lo que se tenía que quedar, yo tuve una quiebra con el Parque de la Costa, perdí una fortuna y me quedé en la calle, pero gracias a Dios teníamos una casa en Miami y vivimos un tiempo ahí”.

Marcelo Pelegri y Grecia Colmenares (Fotos: capturas Intrusos / América TV)

Finalmente, Pelegri reveló que el último capítulo de la pareja lo escribió Grecia Colmenares. “Un día ella decidió irse a vivir a Venezuela y me habló muy bien, se había acabado el amor. Yo me quedé con Gianfranco”, escandalizando a los Intrusos,

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