La guerra entre Rodrigo Lussich y Mariano Martínez sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después del tenso intercambio que mantuvieron al aire en Intrusos y de que el actor asegurara que todo había sido un malentendido, el conductor no solo rechazó esa versión, sino que salió con los tapones de punta y lanzó acusaciones demoledoras.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Lussich dejó en claro que lo que más le molestó no fue el contenido del intercambio, sino la manera en que el artista se dirigió a él: “Si vos me querés hacer quedar mal, podés decirme que te hice sufrir, que te arruiné, que tu familia la pasó mal por mi culpa. Ahora si me decís: ‘¿A quién le ganaste vos, Lussich? ¿Quién te creíste que sos?’... Bueno, yo soy quien soy”, disparó.

Y fue todavía más allá al referirse a la actitud posterior del actor: “Después vino lo de ‘te estoy haciendo un chiste’. Pero es un cínico. Y aparte es un psicópata. La típica psicopateada de ‘no, te lo tomaste vos mal’, ‘vos entendiste mal’. No, chicos, yo entiendo perfecto porque no soy un pelot... y tampoco hago esto hace dos días”, lanzó sin filtro.

Foto: Captura (América)

En medio de su descargo, Lussich sorprendió al involucrar a una expareja de Martínez: “Vayan a preguntarle a Lali Espósito qué tan psicópata es Mariano Martínez. Es un psicópata, chicos”, afirmó tajante.

Consultado sobre las declaraciones de Martínez, quien sostuvo que Lussich no había entendido el humor de la situación, el periodista fue categórico: “No fue ningún chiste, fue una patoteada, una psicopateada. Y como yo salté, la quiso arreglar diciendo que era un chiste o para dejarme expuesto a mí como que no entendía su humor. No fue humor”, sostuvo.

Pero el momento más filoso de la entrevista llegó cuando le preguntaron directamente si consideraba a Mariano Martínez un buen actor: “No es buen actor. La verdad que buen actor, no. Es hermoso, es precioso, pero no es buen actor. Es galán de tele, no necesita ser buen actor. Buen actor es Joaquín Furriel, que fue galán de televisión y trabaja en el San Martín”, sentenció.

Mariano Martínez y Lali Espósito (Fotos: capturas Ciudad Magazine)

Sobre el final de la nota, Lussich explicó qué es lo que más le genera rechazo de toda la situación y volvió a apuntar directamente contra Mariano: “El cinismo nunca es una buena manera de tratar a la gente. A la gente cínica yo la detesto”, aseguró.

Y concluyó con otra frase demoledora: “El cinismo me parece una actitud de los inseguros, de la gente que tiene algún problemita consigo mismo, que tendría que tratar un poquito mejor y después ver cómo se dirige a los otros. Es un cínico”.

¡Tremendo!

Rodrigo Lussich: “Vayan a preguntarle a Lali Espósito qué tan psicópata es Mariano Martínez. Es un psicópata, chicos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA DRÁSTICA DECISIÓN DE MARIANO MARTÍNEZ SOBRE SU VIDA ÍNTIMA

Desde que se separó de Triana Ybáñez, Mariano Martínez no volvió a mostrarse con nadie en el plano amoroso. Recientemente negó haber tenido un affaire amoroso con la cantante Luba en un boliche.

Lejos de los escándalos mediáticos, el actor fue abordado por el notero de LAM, quien le preguntó por su pasada historia de amor con Lali Espósito y por el rumor retro de romance con Caro Molinari, y sorprendió con su drástica decisión.

“No hubo ningún video con Luba a los besos. Vi el video y no estaba hablando con nadie. Estaba ahí, sonriendo”, le dijo Mariano al notero de Ángel de Brito, serio.

Foto: captura de pantalla de LAM.

Al ser consultado por Lali y Caro Molinari, agregó, ya dando por terminada la nota: “No estoy con nadie y no tengo más ganas de hablar de mi vida sentimental”.

“No voy a hablar de mi vida. Está todo bien. No me enojo, pero no”, concluyó el actor, tajante.