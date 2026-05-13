Mariano Martínez visitó el programa de Pampita y se sinceró como nunca antes sobre su presente sentimental. Tras evitar hablar de su nueva novia, el galán finalmente confirmó que se encuentra en una relación con Meli, una joven oriunda de Córdoba, y explicó los motivos por los cuales decidió mantener un perfil bajo. El actor aseguró que está en una etapa de mucha plenitud personal y profesional.

Mariano Martínez con su novia, Melli.

“Estoy muy bien, muy tranquilo”, confesó Mariano frente a las cámaras de Infobae. El actor hizo hincapié en que el aprendizaje de sus relaciones anteriores, muchas de ellas de una altísima exposición mediática, lo llevó a tomar la determinación de resguardar este nuevo vínculo. Para él, la prioridad hoy es construir una base sólida lejos del ruido de las redes sociales y los programas de espectáculos.

Según sus palabras, los viajes a Córdoba se han vuelto frecuentes y disfruta mucho del aire de la provincia.

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“La quiero cuidar porque ella no es del medio y no tiene por qué estar lidiando con ciertas cosas”, explicó Martínez.



