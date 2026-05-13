Mientras la temporada en Turquía entra en su recta final y el Galatasaray ya festeja un nuevo campeonato anticipado, todas las miradas apuntan al futuro de Mauro Icardi y Eugenian “la China” Suárez. La pareja atraviesa días decisivos: seguir instalados en Estambul o pegar el volantazo y regresar a la Argentina o incluso probar suerte en otro destino europeo.

Y en medio de esa encrucijada sentimental, laboral y familiar apareció una bomba capaz de cambiarlo todo. Según medios turcos, el club donde Icardi se convirtió en ídolo absoluto y máximo goleador extranjero de la historia decidió ir a fondo para convencerlo de quedarse. ¿Cómo? Con una “oferta histórica” que, aseguran, implica que el Galatasaray “abrió la bolsa al máximo”.

El portal turco “Arat” fue el primero en tirar el bombazo con un título digno de las grandes ligas del espectáculo: “Oferta histórica de Galatasaray a Mauro Icardi”. Y después detalló el paquete multimillonario que le habrían acercado al delantero rosarino.

Foto: Web

El ofrecimiento incluiría 2 millones de euros garantizados de salario, además de otro millón de euros por derechos de imagen y un millón más bajo el concepto de “bono de lealtad”.

Pero eso no sería todo. También aparecen premios extra totalmente explosivos: 500 mil euros si el equipo vuelve a salir campeón, otros 500 mil si llegan a cuartos de final de la Champions League y hasta 750 mil euros si alcanzan las semifinales del torneo más importante de Europa.

En el plano individual, la cifra también sorprende: Icardi cobraría un millón de euros extra si supera los 15 goles en la Superliga turca y otro millón más si marca al menos 5 tantos en la Champions.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Sin embargo, el detalle más impactante llegaría al final del contrato. Porque, según trascendió, existiría una cláusula automática que extendería el vínculo hasta la temporada 2027/2028 si Mauro cumple determinados objetivos: jugar al menos 60 minutos en el 60% de los partidos o alcanzar una participación de más de 20 goles.

Es decir: dos años más en Turquía, cobrando cifras astronómicas y viviendo lejos de los escándalos argentinos. La decisión no pasaría solamente por lo económico. Para la China, continuar en Estambul puede significar tranquilidad y privacidad, pero también alejarse de proyectos laborales, del movimiento artístico local y de su rutina familiar en Argentina.

Por ahora, ni Icardi ni la China hablaron públicamente. Pero en Turquía ya dan por hecho que el Galatasaray está dispuesto a hacer cualquier cosa para retener a su gran estrella.

Galatasaray: Mauro Icardi es campeón y celebró junto a la China Suárez (fotos del Instagram chinitafcoesp_)

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PITTY LA NUMERÓLOGA LANZÓ UNA IMPACTANTE PREDICCIÓN SOBRE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

En medio del escándalo mediático que rodea a Eugenia “la China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, Pitty la Numeróloga se metió de lleno en la historia y lanzó una predicción que dejó a todos con la boca abierta.

Invitada a Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por elnueve, Pitty analizó el vínculo entre la actriz y el futbolista, y no se guardó nada: “La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después tiene un momento de festejo, se ve como un festejo”, comnezó diciendo Pitty en vivo.

Pero eso no fue todo. La numeróloga redobló la apuesta con una revelación que sorprendió a todos: “Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”.

Foto: Captura (elnueve)

Sin embargo, no todo sería color de rosa. Pitty también advirtió sobre momentos complicados en el camino: “Después se ve un período de crisis, es lo que se ve en los números”.

“Después hay como un momento de inestabilidad y también un traslado, así que puede ser que algo suceda. Vamos a estar entretenidos todos mirando, mucho movimiento entre todos”, cerró.

¿Se cumplirá la predicción de Pitty, la Numeróloga?