Yanina Latorre volvió a encender la polémica al referirse al presente de Mauro Icardi y su situación mediática junto a la China Suárez y Wanda Nara. “La trifulca de Mauro, la China y Wanda ya no le importa a nadie”, dijo.

Luego de que trascendiera el interés de un club turco recién ascendido por contratar al delantero, Latorre fue contundente al aire de El Observador: aseguró que, más allá de su rendimiento futbolístico, “ningún equipo quiere comprarse el quilombo de Wanda y la China”.

En ese contexto, también sumó la opinión de Diego Latorre, su esposo, quien habría sido igual de crítico con el jugador: según contó Yanina, considera que Icardi “tampoco es un crack”.

Mauro Icardi y Yanina Latorre (Fotos: Instagram y El Observador)

El inesperado destino que analizan Mauro Icardi y la China Suárez

El mercado de pases en Turquía se sacudió con una noticia que nadie esperaba: Mauro Icardi está en la mira del Amedspor, el club sensación que acaba de ascender por primera vez a la Süper Lig. El delantero argentino, que termina su contrato con el Galatasaray el 30 de junio, todavía no definió su futuro y podría convertirse en la gran bomba de la temporada.

La China Suárez y Mauro Icardi | Foto: Instagram @mauroicardi

El club de Diyarbakır —una ciudad de 1,8 millones de habitantes— quiere armar un plantel competitivo para sostenerse en la máxima categoría. Y para eso, puso la mira en un nombre de peso internacional.

Pero en Turquía hay una pregunta que trasciende lo futbolístico: ¿Icardi y María Eugenia “China” Suárez están dispuestos a mudarse a Diyarbakır, a 1500 kilómetros de Estambul, para empezar una nueva vida?