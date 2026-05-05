Yanina Latorre volvió a encender la polémica al referirse al presente de Mauro Icardi y su situación mediática junto a la China Suárez y Wanda Nara. “La trifulca de Mauro, la China y Wanda ya no le importa a nadie”, dijo.
Luego de que trascendiera el interés de un club turco recién ascendido por contratar al delantero, Latorre fue contundente al aire de El Observador: aseguró que, más allá de su rendimiento futbolístico, “ningún equipo quiere comprarse el quilombo de Wanda y la China”.
En ese contexto, también sumó la opinión de Diego Latorre, su esposo, quien habría sido igual de crítico con el jugador: según contó Yanina, considera que Icardi “tampoco es un crack”.
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El inesperado destino que analizan Mauro Icardi y la China Suárez
El mercado de pases en Turquía se sacudió con una noticia que nadie esperaba: Mauro Icardi está en la mira del Amedspor, el club sensación que acaba de ascender por primera vez a la Süper Lig. El delantero argentino, que termina su contrato con el Galatasaray el 30 de junio, todavía no definió su futuro y podría convertirse en la gran bomba de la temporada.
El club de Diyarbakır —una ciudad de 1,8 millones de habitantes— quiere armar un plantel competitivo para sostenerse en la máxima categoría. Y para eso, puso la mira en un nombre de peso internacional.
Pero en Turquía hay una pregunta que trasciende lo futbolístico: ¿Icardi y María Eugenia “China” Suárez están dispuestos a mudarse a Diyarbakır, a 1500 kilómetros de Estambul, para empezar una nueva vida?