La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia rechazara el pedido de recusación contra el juez Adrián Hagopián, una medida impulsada por la defensa del futbolista en el marco de la causa civil que enfrenta a la expareja.

Las abogadas del delantero habían solicitado apartar al magistrado al considerar que existía una supuesta parcialidad en favor de Wanda Nara, tanto en las resoluciones adoptadas como en las sanciones económicas aplicadas durante el proceso. El planteo fue desestimado y Hagopián continuará al frente del expediente.

Tras conocerse la decisión, Lara Piro, letrada del futbolista Mauro Icardi, rompió el silencio y dejó en claro que el resultado no tomó por sorpresa al equipo legal.

Mauro Icardi. Foto: Instagram mauroicardi

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el ciclo La Posta del Espectáculo, la defensora fue contundente al analizar el fallo: “Lo esperábamos”.

QUÉ DIJO LA ABOGADA DE MAURO ICARDI

De acuerdo con el relato del comunicador, la abogada explicó que existía un antecedente directo dentro del mismo juzgado.

“Porque dicen que Wanda, a través de Payarola, también pidió recusarlo dos veces y se lo rechazaron, entonces era obvio que a ellos les iba a pasar eso”, detalló Méndez sobre la conversación mantenida con Piro.

Wanda Nara. Foto: Instagram (@wanda_nara)

La presentación judicial había sido realizada por Piro junto a Elba Marcovecchio, quienes argumentaron que la continuidad del magistrado resultaba insostenible desde la perspectiva de la defensa de Icardi. Según trascendió, las letradas consideraban que las decisiones del juzgado mostraban una tendencia favorable hacia la empresaria y conductora.