El Wandagate volvió a ser tendencia, pero esta vez de la forma más insólita: convertido en una frutinovela. Las redes sociales explotaron con la historia de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, una parodia que recrea el famoso triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, pero con frutas como protagonistas.

El video, que se viralizó en TikTok y otras plataformas, arranca con la China Suárez representada por una ananá, grabando un mensaje para sus seguidores: “Hola Wanda Melón, me muero, es que quiero su vida. Le voy a mandar una foto a Mango Icardi”. Así, la parodia revive el primer intercambio virtual entre la modelo y el futbolista, pero con un giro frutal.

Escena de la frutinovela del Wandagate (Foto: Twitter @lachicabartt)

La historia sigue con Mango Icardi —el delantero del Galatasaray— descansando en su cama. “Ahora voy Tatianana”, dice el personaje, para luego aparecer acostado junto a la ananá, con la Torre Eiffel de fondo, en clara referencia al encuentro real en París.

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En ese momento, Icardi le pide a Suárez que mantenga el secreto: “Yo no quiero que se entere Wanda Melón”, mientras la ananá responde: “Tranquilo, pero quiero volver a verte, me calentás Mango”. El humor y el drama se mezclan en cada diálogo.

Fotos: frutinovela en X.com / @lachicabartt

La trama da un giro cuando Mango Icardi regresa a su casa y le dice a Wanda Melón que se va a entrenar. Pero la conductora descubre el escándalo en su celular y rompe en llanto, reflejando el dolor que vivió la mediática en la vida real. La tristeza dura poco: cuando Icardi vuelve, Wanda lo enfrenta sin filtro. “Chau mi amor, te vas de acá, no puedo creer cómo arruinaste la familia”, le grita, y el mango se va con su bolso.

Escena de la frutinovela del Wandagate (Foto: Twitter @lachicabartt)

A la historia se suma un personaje inesperado: Yarará Latorre, una parodia de Yanina Latorre. Detrás de un escritorio, un reptil anuncia: “Acá Yarará Latorre informa, se separan Mango Icardi y Wanda Melón. La tercera en discordia es Tati Anana”. El guiño a los programas de chimentos no podía faltar.

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