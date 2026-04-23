El enfrentamiento judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo clave en las últimas horas. La Justicia rechazó el pedido del futbolista para apartar al juez Adrián Hagopian de la causa que los enfrenta por la situación de sus hijas.

En el marco de la causa, Icardi solicitó que el juez Hagopian fuera apartado, argumentando una supuesta falta de imparcialidad en el tratamiento del expediente. Sin embargo, la Justicia desestimó el planteo y resolvió que el magistrado continúe al frente del proceso, según informaron los periodistas Juan Etchegoyen y Naiara Vecchio.

La Justicia falló contra Icardi y el conflicto con Wanda Nara suma tensión (Foto: X.xcom / @juanetchegoyen) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Esta decisión representa un golpe para la estrategia legal del delantero del Galatasaray, que buscaba cambiar el rumbo del expediente con un nuevo criterio judicial. Ahora, el proceso seguirá bajo las mismas condiciones y con el mismo juez, lo que limita las chances de redefinir el conflicto.

La Justicia falló contra Icardi y el conflicto con Wanda Nara suma tensión (Foto: Instagram @naiaravecchio) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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Tras conocerse el fallo, Ana Rosenfeld, abogada cercana al entorno de Wanda Nara, respaldó la decisión judicial y fue contundente: “La Justicia puso las cosas en su lugar”, afirmó al referirse al rechazo del planteo de Icardi.

Rosenfeld también remarcó: “Esto no es una cuestión mediática, es un tema serio que involucra a menores”. Además, dejó en claro la postura del entorno de Nara: “Siempre se prioriza el bienestar de las nenas”, subrayó, marcando que el foco del proceso debe estar en las hijas de la expareja y no en el conflicto entre los adultos.

Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: IG)

Desde el otro lado, Lara Piro le puso pimienta al asunto asegurando que “esperaban” esa resolución. “Porque dicen que a Wanda, a través de Payarola, también pidió recusarlo dos veces y se lo rechazaron, entonces, era obvio que a ellos les iba a pasar eso", dijo la abogada en La Posta del espectáculo.

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