Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por su incómoda reacción al referirse a su ex, Eugenia “la China” Suárez, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio, en una entrevista con Ángel de Brito en el ciclo de streaming Bondi Live.

Tras meses de conflictos mediáticos y judiciales, y luego de que Eugenia se instalara en Turquía junto a Mauro Icardi llevándose a los hijos que tienen en común, el actor habló sin filtros, aunque no sin incomodidad.

Cuando De Brito fue al hueso y le preguntó por su vínculo actual con la actriz, la respuesta de Vicuña mezcló autocrítica y nostalgia: “Teníamos un muy buen vínculo. Por momentos la cag...é y me atreví a dar consejos”, lanzó, en un sincericidio que dejó entrever tensiones no resueltas.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Lejos de mostrarse relajado, el actor dejó en claro que la dinámica familiar que había logrado construir se quebró: “No es fácil organizar un barco de las dimensiones que yo manejo, con hijos y con mujeres exitosas”.

El punto más sensible llegó al hablar de la distancia con sus hijos, hoy instalados en Estambul. Allí, el tono cambió y la incomodidad se volvió evidente: “Es difícil, hay un proceso de adaptación a una situación que me excede”, confesó, visiblemente movilizado.

Incluso admitió que le costó aceptar la decisión de su ex de mudarse a Turquía: “Me parecía que no era justo, porque también pienso en los intereses de los chicos, que deben estar con su madre y con su padre”, remarcó. Sin embargo, reconoció que hoy intenta adaptarse: “Soy optimista… pero la procesión va por dentro”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

En ese marco, Vicuña también marcó una diferencia con su propia experiencia pasada, recordando que cuando vivió un tiempo en Europa se organizaba para volver cada 15 días y mantener el contacto con sus hijos mayores, fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain.

Además, el entrevistado dejó en claro que siempre buscó mantener estos temas en la intimidad: “Me dio mucha impresión ver programas hablando de detalles del régimen de visitas o la forma de educar”.

Sobre el cierre, y ya en un tono más tajante, De Brito le consultó si volvería con alguna de sus exparejas. La respuesta fue inmediata, casi como una forma de cerrar definitivamente el capítulo: “No, jamás volví con una ex”, culminó, tajante.

Benjamín Vicuña: “Es difícil, hay un proceso de adaptación a una situación que me excede”.

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ÁNGEL DE BRITO Y UNA PREGUNTA AL HUESO QUE INCOMODÓ A BENJAMÍN VICUÑA: “¿SIEMPRE FUISTE INFIEL?”

En una entrevista que no pasó desapercibida, Benjamín Vicuña se animó a exponer como pocas veces los vaivenes de su vida personal. Invitado al ciclo Ángel Responde, conducido por Ángel de Brito, el actor quedó en el centro de una situación incómoda cuando el conductor fue al hueso con su pregunta en vivo.

Lejos de esquivar el clima tenso, Vicuña eligió profundizar en su presente emocional y familiar, marcado por una estructura que él mismo definió como difícil de sostener. Y todo esto ocurrió luego de que el presentador le consultara si siempre fue infiel.

“Hace dos años, separado de dos parejas importantes y todo, teníamos un muy buen vínculo. Y y creo que la cagu... en el momento en que le intenté dar consejos a amigos míos”, confesó, con crudeza. Y agregó una frase que resume el peso de su realidad: “No es fácil manejar un barco de las dimensiones que yo manejo”.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

Según explicó, la convivencia armónica que había logrado construir con sus exparejas se vio afectada por múltiples factores: “Dos mujeres exitosas, con los mismos problemas que todos: los hijos, el trabajo… y lamentablemente se desmoronó”, sostuvo, dejando entrever tensiones que trascendieron lo privado.

En ese contexto, el entrevistado remarcó que su principal preocupación sigue siendo el bienestar de sus hijos. Con Pampita fue padre de Blanca —fallecida en 2012—, Bautista, Beltrán y Benicio; mientras que con Eugenia “la China” Suárez tuvo a Magnolia y Amancio. Una familia ensamblada, diversa y atravesada por la exposición mediática, que presenta desafíos constantes.

“Creo y espero que con el tiempo se pueda sanar, porque no es sano, es triste”, concluyó el actor, evidenciando que, más allá de las polémicas y las preguntas incómodas, su mayor deseo es recomponer los vínculos y encontrar un equilibrio que hoy parece lejano.