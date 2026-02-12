Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena. Luego de que se especulara con su relación actual con Mauro Icardi (tras la filtración de un video que puso en duda su fidelidad), la actriz dio que hablar con un posteo en las redes, que muchos leyeron como una indirecta para Benjamín Vicuña.

Fiel a su estilo, Eugenia se expresó a través de X (antes Twitter), donde respondió a una fan y terminó marcando posición sobre su presente sentimental. Todo comenzó cuando una usuaria compartió una imagen del camarín de la actriz con el número 9, el mismo que utiliza Icardi en su camiseta del equipo Galatasaray, y escribió: “Todos los caminos conducen a él”.

Lejos de ignorar la publicación, la China recogió el guante y contestó con una frase contundente y un emoji de un corazoncito rojo: “Mi hilo rojo”, expresó. El mensaje no tardó en viralizarse, acumuló miles de likes y fue interpretado como una confirmación de que su noviazgo con el delantero sigue firme.

Foto: Captura de X (@chinasuarez) Por: Fabiana Lopez

Sin embargo, la polémica no tardó en escalar. Para muchos usuarios, la expresión “hilo rojo” no fue solo una referencia romántica al concepto oriental que habla de dos personas destinadas a estar juntas. En redes señalaron que también podría tratarse de una chicana sutil para su ex y ádre de sus hijos Magnolia y Amancio.

El detalle no es menor: El hilo rojo es justamente la película que la China protagonizó junto al actor chileno y que marcó el inicio de su historia de amor, en medio del recordado escándalo del motorhome que sacudió al mundo del espectáculo.

WANDA NARA DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ CON UN DURÍSIMO DESCARGO EN LAS REDES

Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con un posteo explosivo que no pasó inadvertido y que fue leído como un durísimo ataque contra Eugenia “la China” Suárez. Sin nombrarla, la empresaria dejó una serie de frases demoledoras que encendieron la polémica y reavivaron un conflicto que parece lejos de apagarse.

La conductora de MasterChef Celebrity comenzó su descargo hacia su exesposo, Mauro Icardi: “Los niños y los borrachos no mienten. ¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la Justicia, con fecha de ayer”, expresó, dejando entrever que el conflicto también tiene un costado legal.

Pero el tono subió aún más cuando apuntó contra el entorno y las decisiones personales: “Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza”, escribió, en una frase que resonó fuerte entre sus seguidores.

Foto: Captura de X (@wanditanara) Por: Fabiana Lopez

Lejos de frenar, Wanda fue por más y lanzó una de las frases más comentadas del posteo, con un claro destinatario: “Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen”.

El cierre fue tan contundente como lapidario, con una reflexión que muchos interpretaron como el golpe final: “El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de NADA ni NADIE. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”, finalizó, picante.