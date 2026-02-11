Mauro Icardi decidió hablar. Y lo hizo en un momento caliente, marcado no solo por el video en el que aseguran que estaría a los besos con otra mujer en una fiesta, sino también por la reaparición de fotos junto a Wanda Nara que volvieron a circular en sus redes sociales.

A través de un extenso descargo en sus historias de Instagram, el futbolista fue contundente: “¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?”, comenzó diciendo, visiblemente molesto.

Luego, cuestionó con dureza a los periodistas y panelistas que replicaron versiones sobre su vida privada: “Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas. ¡Qué decadencia!”, expresó. Incluso ironizó sobre quienes opinan de su carrera profesional: “Se creen también opinólogos de fútbol y de contratos, y los tengo 24 horas hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Sobre las imágenes de la celebración, fue tajante y puso el foco en un detalle físico para desmentir que sea él: “El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvido que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”.

Pero uno de los puntos más fuertes de su mensaje tuvo que ver con las fotos con Wanda que reaparecieron en medio de la polémica. Sin nombrarla directamente, dejó una frase que no pasó inadvertida: “No desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo, y quiero estar toda mi vida”.

Mauro Icardi: “No desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo y quiero estar toda mi vida”.

Con esas palabras, Icardi dejó en claro que no piensa mirar atrás y que apuesta todo a su relación actual con la China Suárez. Además, acusó a ciertos sectores de “difamar, inventar y no informar”, y cerró con una frase filosa: “Al que le quepa el poncho que se lo ponga. Y recuerden, ni mi futura mujer ni yo, vivimos de sus payasadas”.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram sangrejaponesa

LA CHINA SUÁREZ EXPLOTÓ TRAS EL VIDEO DEL SUPUESTO BESO DE MAURO ICARDI CON OTRA MUJER

En medio de la polémica que despertó un video donde aseguraron que se ve a Mauro Icardi besando a una chica en una fiesta, Eugenia “la China” Suárez reaccionó con contundencia en las redes sociales.

Lejos de quedarse en silencio, la actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje tajante. Sobre las imágenes viralizadas, escribió: “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose, dejando en claro que, para ella, el hombre que aparece en la grabación no es su pareja.

En la publicación se ve a Lucas Torreira, compañero de Icardi en el equipo Galatasaray con una descripción tajante: “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.

Foto: Captura de X (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Pese a que Eugenia se mostró muy segura de su novio, a los pocos minutos de haber hecho su descargo, la actriz optó por borrar su posteo, tal vez para calmar las aguas.

China Suárez: “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”.

No obstate, Ángel de Brito logró captarlo y compartirlo con los usuarios de X (antes Twitter): “Explica la China”, atinó a decir el conductor de LAM, exponiendo la postura que había tomado la joven horas atrás.