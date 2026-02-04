El próximo 7 de febrero, Magnolia Vicuña cumplirá años y, aprovechando que estará en Argentina, su papá Benjamín Vicuña será parte del festejo junto a la China Suárez. Sin embargo, quien no podrá asistir es Mauro Icardi, ya que tiene compromiso deportivo con el Galatasaray. Aun así, les pidió a sus hijas que asistan al cumpleaños, un gesto que desató un nuevo escándalo familiar con Wanda Nara.

En LAM, Pilar Smith abrió su famoso cuaderno y reveló detalles de lo que promete ser un festejo que dará que hablar. “Se va a organizar en la Casa de los Sueños, que aparentemente está embargada. Ahí se va a celebrar el cumpleaños de Magnolia”, anunció la panelista.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: redes sociales).

“Va a estar la China, obviamente. No va a estar Icardi, que está en el Galatasaray… Les pidió a sus dos hijas, las que tiene con Wanda, que vayan al festejo”, contó Smith, antes de revelar la reacción de Wanda Nara ante la posibilidad de acercarse a la China Suárez.

LAS HIJAS DE MAURO ICARDI Y WANDA NARA NO QUIEREN IR AL CUMPLEAÑOS DE MAGNOLIA VICUÑA Y EMPEZÓ OTRO ESCÁNDALO

Según la periodista, “Wanda les dijo a las niñas: ‘Yo las llevo, no tengo problema’”. Pero eso no fue todo. Smith agregó: “Me dicen que las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia. Mauro está muy enojado porque quiere que las chicas vayan”.

“Las niñas no quieren ir. Dicen que las veces que han ido fue porque él se los pidió, pero que en realidad no tienen ganas de compartir. Los chicos son así, no tienen ganas”, explicó.

Fotos: Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

En ese momento, Laura Ubfal aportó “la versión anti Wanda”: “Esa versión dice que Wanda dijo: ‘Van, pero solo si está el padre’”. Las angelitas consideraron esta postura “bastante coherente”.

