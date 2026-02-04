A cinco meses de que Mauro Icardi finalice su contrato con Galatasaray las negociaciones están ardientes, ya que al deseo del equipo turco de retener al goleador se le sumó el interés de un gigante italiano.

“Hablé con el representante de Mauro y me contó que hay un interés muy grande por parte de la Juventus de llevárselo”, contó Facundo Ventura sobre su diálogo con Elio Letterio Pino.

“Ya hubo conversaciones entre los directivos de la Juventus y el agente de Mauro Icardi”, continuó en alusión al frustrado pase en el reciente mercado de pases del invierno en el hemisferio norte.

Mauro Icardi. (Foto: @mauroicardi)

Sin embargo, “los turcos no lo quieren dejar ir”, pese a las versiones de que le querrían reducir el salario en menos de la mitad de lo que gana en la actualidad, como una forma de invitar a irse solo al novio de China Suárez...

La decisión del presidente de Galatasaray

Por otra parte, el mánager de Icardi aseguró que Dursun Özbek, el presidente del Galatasaray “no dio su consentimiento para seguir adelante con el acuerdo con la Juventus”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

“En mayo hay elecciones. Entonces, el presidente es consciente que si él deja ir al máximo ídolo que tiene el club, se va a poner traste a los hinchas y le va a jugar en contra para presentarse una posible reelección”, comentó el periodista en base a los dichos de Elio Letterio Pino.

Al final, dado que a partir del 30 de junio Mauro Icardi quedaría con el pase en su poder para negociar con cualquier equipo, el representante del máximo goleador de la historia de Galatasaray le pidió a Ventura “que desmintiera que están pidiendo 15.000.000 de euros por el pase de Mauro”.