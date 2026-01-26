El presente de Mauro Icardi en el Galatasaray de Turquía sigue marcado por la incertidumbre. El delantero argentino, que sufrió una grave lesión en noviembre de 2024, atravesó una larga recuperación y nunca pudo recuperar su lugar en el equipo, jugando solo 20 minutos el último fin de semana, algo que le costaría una rebaja de más del 50 por ciento si se le renueva su contrato.

Tras volver a las canchas hace algunos meses, Icardi convirtió algunos goles, pero en la actualidad suele estar en el banco de suplentes y es reemplazo del nigeriano Victor Osimhen. De esta manera, el vínculo del ex de Wanda Nara con el club turco —donde supo ser el máximo goleador extranjero de la historia— vence en junio de este año y la dirigencia analiza con cautela una posible renovación, pero con un considerable recorte salarial.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Según trascendió en DDM, Icardi percibe un sueldo de 10 millones de euros por temporada, una cifra que representa un fuerte impacto en el presupuesto anual del Galatasaray. Pero en medio de este bajón futbolístico, el delantero estaría dispuesto a aceptar una importante rebaja salarial si eso le permite continuar su vida en Estambul, donde está totalmente instalado junto a la China Suárez.

Leé más:

Wanda Nara reveló cómo llama a Mauro Icardi en privado durante una charla con Maxi López y L-Gante

SE SUPO CUÁNTO LE RECORTARÍA EL GALATSARAY A MAURO ICARDI EN CASO DE RENOVARLE CONTRATO

De acuerdo a lo que contó el periodista turco Ozgur Sancar, si el Galatasaray renueva su contrato, Mauro Icardi recibiría una suma mucho menor a la actual, algo que en principio estaría dispuesto a aceptar para seguir allí con su carrera. Habrá que esperar el avance de las negociaciones en las próximas semanas para saber cuál será el destino del rosarino de 32 años.

El 23 de enero, desde Turquía surgieron nuevas versiones sobre el futuro laboral de Mauro Icardi y la inminente finalización de su contrato con el Galatasaray. Sancar contó en DDM que “La situación de Icardi es un poco complicada”, y explicó que “su rotura de ligamento, que le costó una temporada casi entera, lo retrasó considerablemente”.

Sancar también reveló que Lara Piro, abogada del futbolista, “se encuentra en Estambul, intentando negociar para la renovación con el Galatasaray, pero la directiva del club no tiene intención de ofrecerle un nuevo contrato“. Por ahora, la dirigencia planea esperar hasta el final de la temporada para tomar una decisión, aunque el contrato de Icardi vence en junio de 2026 y el argentino sigue siendo uno de los referentes del vestuario.

Mauro Icardi. Foto: Instagram @mauroicardi

“Todavía sigue estando de moda en Turquía. Es capitán y una importante pieza del equipo“, remarcó Ozgur Sancar, mientras Augusto Tartúfoli revelaba que la cifra que el club estaría dispuesta a pagar por Icardi es de 4 millones de euros por año, menos de la mitad de su sueldo actual.

Leé más:

La vida antes de Maxi López y Mauro Icardi: uno por uno, los romances de Wanda Nara

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.