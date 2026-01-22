Cuando todo indicaba que Wanda Nara y Mauro Icardi transitaban un período de relativa calma, el conflicto volvió a estallar con fuerza tras la filtración de chats privados. En ese contexto, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, expuso el delicado momento personal y legal que atraviesa su cliente.

Según explicó la letrada, Wanda intentó instalar públicamente que había retomado el diálogo con Icardi. Sin embargo, la versión del delantero es completamente opuesta: “Mauro sostiene que eso no es verdad”, explicó Marcovecchio.

Y fue tajante al aclarar que el futbolista no tiene intenciones de recomponer el vínculo: “Aclaró que no quiere tener diálogo con ella, que nunca van a ser familia y que el único lazo que los une es que ella es la madre de sus hijas”, detalló.

La tensión escaló definitivamente cuando Wanda publicó chats privados, un hecho que, según Marcovecchio, tuvo consecuencias graves: “Eso sucedió anoche, inmediatamente a que la señora publicara el número de teléfono”, remarcó la abogada en El Diario de Mariana.

Ante la consulta de Marina Calabró sobre si la filtración habría sido intencional, Elba fue cauta pero contundente: “No podría contestar. Lo cierto es que fue exhibido y lo cierto es que generó un perjuicio importantísimo”.

Además, confirmó que el equipo legal de Icardi avanzará judicialmente por la exhibición del número de teléfono personal del futbolista, una situación que lo dejó completamente expuesto.

Pero el punto más sensible del conflicto tiene que ver con las hijas menores de la expareja. Según reveló la entrevistada, los chats que Wanda mostró incluyen material confidencial vinculado a las niñas, algo especialmente grave desde el punto de vista legal. A eso se suma otro dato clave: “Los mensajes fueron editados antes de ser compartidos”, aseguró.

De esta manera, Elba Marcovecchio dejó al descubierto el impacto emocional, personal y judicial que atraviesa Mauro Icardi, en medio de un escándalo que volvió a poner en el centro de la escena la intimidad, los límites y la exposición de menores.

LA REACCIÓN DE ELBA MARCOVECCHIO TRAS CONOCERSE QUE WANDA NARA LE INICIARÍA UNA NUEVA DENUNCIA A ICARDI

Luego de que trascendiera que Wanda Nara iniciaría una nueva demanda penal contra Mauro Icardi, esta vez por las acusaciones públicas vinculadas al supuesto robo de 7 millones de euros, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, reaccionó con dureza en El Diario de Mariana.

Al ser consultada por la información de último momento, Marcovecchio comenzó poniendo en duda la estrategia legal del entorno de Wanda y lanzó su primera crítica: “Me llama un poquito la atención la designación letrada, porque la última participación que vi en la causa penal fue la del doctor Castro Bianchi”, señaló, en referencia a Yamil Castro Bianchi, quien ya había intervenido en el expediente.

Acto seguido, la letrada dejó en claro que hay información sensible que no puede ventilar públicamente: “No puedo decirte demasiado porque estaría infringiendo el secreto de sumario. Esto forma parte del expediente de Italia”, aclaró, marcando que el conflicto también tiene ramificaciones judiciales fuera del país.

Sin embargo, Marcovecchio no esquivó el golpe y fue contundente al hablar del historial judicial entre las partes: “Va a ser la décima denuncia penal que pueda llegar a tener Mauro, es decir, promovida por la señora Nara”, afirmó.

Y redobló la apuesta con una frase explosiva: “Cada una de esas denuncias penales se han ido desestimando una por una o están en curso, porque ya nos quedó a todos claro que los hechos denunciados han sido falsos”, disparó sin filtro, generando un momento de máxima tensión en el estudio.

Finalmente, la abogada cerró con un mensaje directo sobre los pasos a seguir si la nueva demanda se concreta: “Si quiere hacer la denuncia, esto quedará en manos del doctor Romero Victorica, que será quien la conteste”, concluyó, dejando en claro que el equipo legal de Icardi ya está preparado para una nueva batalla judicial.