El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y delicado capítulo tras la filtración de chats privados y el cruce de mensajes que se dedicó el exmatrimonio en las redes sociales.

Según contó Paula Varela en Intrusos, los mensajes que circularon en las últimas horas no son conversaciones privadas entre Wanda y Mauro, sino que forman parte de un chat grupal oficial del Ministerio Público Tutelar, en el que también participa la licenciada Mattera, profesional a cargo del seguimiento del caso.

“Ellos no tienen comunicación solos”, explicó la panelista. De hecho, Icardi solo responde cuando la licenciada Mattera lo habilita dentro del chat. “Cuando ella le pregunta directamente qué opina sobre algo que propone Wanda, ahí él habla. Pero cuando Wanda escribe por su cuenta, Mauro no contesta nunca”, detalló, dejando en claro que el delantero se maneja con extremo cuidado ante la situación legal.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Lo más fuerte es que el Ministerio Público Tutelar ya está guardando todas las conversaciones filtradas y, según revelaron en el programa, denunciaría a Wanda Nara en febrero, cuando se levante la feria judicial el próximo 2 de febrero. Además, el organismo ya informó de lo ocurrido al juez Hagopián, ya que la filtración de estos chats privados no está permitida.

Pero eso no fue todo. Mientras el ciclo estaba al aire, hubo una nueva comunicación entre Wanda, Mauro y la licenciada Mattera en ese mismo chat. Allí, la profesional les hizo un pedido clave a ambos padres: que las peleas mediáticas y los reproches no tiren por la borda todo el avance logrado con las niñas.

En ese contexto, la licenciada Mattera le habría pedido explícitamente a Wanda que, más allá del conflicto con Mauro, permita que el padre siga teniendo contacto con las nenas y que continúen las terapias. El objetivo es claro: que todo el trabajo que logró el Ministerio Público Tutelar no se eche atrás por el enfrentamiento entre ambos.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

GUERRA TOTAL: WANDA NARA MOSTRÓ SUS CHATS CON MAURO ICARDI Y REDOBLÓ LA POLÉMICA

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el futbolista difundiera un fuerte comunicado para desmentirla, la empresaria decidió responder sin filtro y mostró chats privados que contradicen la versión pública del jugador.

A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió capturas de conversaciones de WhatsApp en las que se observan llamadas grupales, llamadas perdidas y mensajes vinculados a la organización familiar, incluso haciendo referencia directa a sus hijas: “Mis hijas en el colegio en este horario”, se lee en uno de los mensajes que la mediática eligió exponer para respaldar su palabra.

Pero eso no fue todo. En otro de los posteos, Wanda publicó un largo y durísimo texto, con gran parte del contenido tachado, donde dejó entrever situaciones que —según ella— explican el trasfondo del conflicto. Allí habló de manipulación, destrato, mentiras sostenidas en el tiempo y decisiones que afectaron emocionalmente a sus hijas.

Lejos de bajar el perfil, Wanda eligió exponer pruebas y dejar que las imágenes hablaran por sí solas. Con los chats, las llamadas y su descargo, dejó en claro que no piensa dar un paso atrás en medio de un escándalo que ya es totalmente público.

