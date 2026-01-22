El conflicto sin tregua entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a encender el debate en A la Barbarossa, donde el panel analizó el nuevo capítulo de la guerra mediática y puso el foco en la China Suárez.

Con posturas filosas y opiniones cruzadas, Mariana Brey y Pía Shaw fueron especialmente duras con la actriz, a quien señalaron como una figura clave en la escalada del escándalo.

Todo comenzó al analizar los chats que Wanda habría expuesto para demostrar que mantiene diálogo con su exmarido, algo que el futbolista niega de manera rotunda.

A partir de allí, el intercambio subió de tono y la China quedó en el centro de la escena.

Captura de A la Barbarossa, Telefe.

LAS FUERTES CRÍTICAS A LA CHINA SUÁREZ

Pía Shaw: -Lo que quiere mostrar Wanda en los chats es que tiene un diálogo con él, y él dice que no lo tiene.

Mariana Brey: -¡Pero dejá que diga lo que quiera! Tan feliz no debe estar con la China, sino no puedo entender que esté tan pendiente de cada palabra que dice Wanda.

Georgina Barbarossa: -Eso es lo que estoy diciendo. ¡Es un montón!

Pía Shaw: -Yo creo que la China lo incentiva para que él todo el tiempo conteste.

Georgina Barbarossa: -Pero, ¿por qué no están tiraditos en la cama? Hacen jueguitos, crucigramas…

Mariana Brey: -Voy a decir algo complicado: yo creo que a la China le viene bárbaro que él esté entretenido con estas cuestiones y, de paso, ella va a disfrutar de la vida loca. Es una opinión.

Pía Shaw: -No, ellos están muy enamorados.

Mariana Brey: -¿Sí?

Georgina Barbarossa: -A mí me parece una pérdida de tiempo tanto posteo.