Mauro Icardi volvió a romper el silencio en medio del escándalo mediático que lo rodea. Luego de que se cruzara con Wanda Nara por redes sociales por asegurar en los medios que retomaron el contacto, el delantero publicó este jueves por la mañana un nuevo y contundente comunicado en su cuenta de Instagram.

En el texto, Icardi apuntó directamente contra la veracidad del material publicado y aseguró que los mensajes que circularon fueron “convenientemente recortados, borroneados y sin datos verificables”. Además, explicó que uno de los chats que se mencionan, fechado el 19 de noviembre de 2025, corresponde a una llamada accidental ocurrida durante un vuelo de regreso a Estambul.

Según detalló, en ese momento se encontraba junto a su actual pareja leyendo mensajes antiguos, de 2021, cuando al bajar el chat presionó por error una de las múltiples llamadas perdidas que tenía. “En ese período yo ya le había dejado claro que estábamos separados”, remarcó, y agregó que esos mensajes formaban parte de las pruebas preparadas para el proceso de divorcio previsto para marzo de 2026.

El explosivo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi)

En el comunicado, el futbolista también fue tajante al afirmar que desde enero de 2025 cortó absolutamente todo contacto con su ex y sostuvo que sus abogadas cuentan con las pruebas necesarias para respaldar esa versión.

Otro de los puntos centrales del descargo está vinculado a la publicación de un mensaje privado y confidencial. Icardi señaló que dicho contenido fue difundido de manera ilegal y adelantó que ese accionar será denunciado ante el Ministerio Público y la Justicia argentina.

MAURO ICARDI ASEGURÓ QUE LA CHINA SUÁREZ ESTÁ “AL TANTO DE TODO LO QUE PASA EN SU TELÉFONO”

Mauro Icardi también negó que otros supuestos chats que circulan en redes sociales le pertenezcan. “No están escritos por mí ni reflejan mi forma de expresarme”, sostuvo, y aseguró que, de ser reales, estarían publicados de manera completa, sin recortes ni ediciones.

Fue en el tramo final del comunicado donde el deportista del Galatasaray también desmintió cualquier tipo de crisis con la China Suárez y aseguró que la relación se basa en la confianza y la transparencia. “Está al tanto de absolutamente todo lo que pasa en mi teléfono”, afirmó.

El explosivo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Por último, el delantero defendió a su pareja de acusaciones vinculadas a temas sensibles, las cuales calificó como falsas, y anunció que también serán denunciadas por difamación y calumnias.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.