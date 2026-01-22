Sabrina Rojas fue contundente al analizar el nuevo y explosivo cruce entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

En SQP, la conductora opinó sin filtros luego de ver una nota en la que la empresaria aseguraba que había retomado el contacto con su exmarido, que siempre prioriza a sus hijas y que la relación entre ambos estaría mejorando.

Sin embargo, minutos después, el programa puso al aire la tremenda arremetida del futbolista, quien negó rotundamente haber retomado el diálogo con Wanda y aseguró que no quiere tener ningún tipo de vínculo con ella, desatando una nueva polémica.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Captura de pantalla de SQP, América TV.

La fuerte opinión de Sabrina Rojas sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Esto es tremendo. En lo único que no estoy de acuerdo es cuando él dice ‘nunca jamás serás familia’. Son familia y en algún momento tal vez terminen como Maxi López”, señaló Sabrina, marcando su primera diferencia con el descargo de Icardi.

Luego, Rojas se detuvo en la versión de Wanda y en la reacción del futbolista: “Yo recién puse en duda que la comunicación de la que Wanda habla sea cierta y él, muerto de miedo a que la China Suárez le diga algo, dice esto. Pero él le dice ‘mostrá que hablaste conmigo’. No creo que se anime a provocarla sabiendo que ella reaccione”.

“Chicos, si esto de Wanda es mentira, es preocupante”, lanzó sin vueltas Sabrina, y agregó: “Hasta ahora, si dudábamos quién de los dos mentía, las pruebas van a favor de él”.

Y continuó: “Si ves la nota de Wanda, decís que con ese nivel de cinismo no puede llegar a inventar tanto, una conversación. Yo la miro y le creo, pero…”.

Más adelante, remarcó lo que considera lógico en una expareja con hijas en común: “Lo normal sería que ellos tengan un vínculo porque tienen dos hijas”.

Por último, Rojas cerró con una reflexión lapidaria sobre el conflicto: “Esto es siniestro. Me gustaría saber, después de esto que es durísimo, lo que escribió Mauro, qué va a decir Wanda. Ella se enrosca en cosas que no puede sostener, se enrosca en tantas mentiras que no puede sostener”.