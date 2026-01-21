La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el futbolista difundiera un fuerte comunicado para desmentirla, la empresaria decidió responder sin filtro y mostró chats privados que contradicen la versión pública del jugador.

A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió capturas de conversaciones de WhatsApp en las que se observan llamadas grupales, llamadas perdidas y mensajes vinculados a la organización familiar, incluso haciendo referencia directa a sus hijas: “Mis hijas en el colegio en este horario”, se lee en uno de los mensajes que la mediática eligió exponer para respaldar su palabra.

Pero eso no fue todo. En otro de los posteos, Wanda publicó un largo y durísimo texto, con gran parte del contenido tachado, donde dejó entrever situaciones que —según ella— explican el trasfondo del conflicto. Allí habló de manipulación, destrato, mentiras sostenidas en el tiempo y decisiones que afectaron emocionalmente a sus hijas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Lejos de bajar el perfil, Wanda eligió exponer pruebas y dejar que las imágenes hablaran por sí solas. Con los chats, las llamadas y su descargo, dejó en claro que no piensa dar un paso atrás en medio de un escándalo que ya es totalmente público.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MAURO ICARDI DESMINTIÓ A WANDA NARA Y LA DESTROZÓ: “ELLA JAMÁS SERÁ FAMILIA”

Cuando parecía que la guerra mediática había bajado un cambio, Mauro Icardi volvió a encender la mecha y lo hizo sin filtros. A través de un extenso y contundente posteo en sus redes sociales, el futbolista desmintió públicamente a Wanda Nara y lanzó una catarata de acusaciones que dejaron en shock a sus seguidores.

“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas”, arrancó diciendo Icardi, marcando el tono del comunicado. Según expresó, le resulta “llamativo” que se siga creyendo una versión que no está basada en los hechos.

Sin rodeos, el delantero fue tajante al asegurar que nunca retomará ningún tipo de diálogo ni vínculo con Wanda Nara (después de que ella asegurara que volvieron a hablar) y explicó los motivos en una lista explosiva. Entre las acusaciones más graves, sostuvo que fue denunciado falsamente por violencia de género, que fue excluido de sus propias casas mediante denuncias falsas y que estuvo seis meses sin poder ver ni tener vínculo con sus hijas por decisiones judiciales que, según él, no correspondían.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Icardi también denunció que Wanda no cumplió órdenes judiciales, que retuvo a las niñas durante horas para impedir el contacto con su padre, y que habría expuesto públicamente a menores de edad, incluidos hijos de su pareja, alimentando un escándalo mediático que, según afirma, dañó psicológicamente a las nenas.

En otro tramo del descargo, el futbolista aseguró que su ex creó grupos con “amigas” para hostigarlo, que luego muchas de ellas terminaron dándole la espalda, y que incluso habría realizado denuncias falsas involucrando a hijos varones, con el objetivo de cambiar de jurisdicción judicial.

“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas”.

Pero el comunicado no terminó ahí. Mauro también acusó a Wanda de deslizar públicamente haber sido víctima de abuso sexual, comparándose con una víctima real, lo que —según él— marcó el inicio de su “debacle”. Además, fue lapidario al afirmar que eligió “un sistema corrupto, acosador y ladrón” para “representar y defender” los derechos de sus hijas.

Uno de los puntos más impactantes llegó al final, cuando lanzó una acusación económica directa: “Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”, escribió sin vueltas.

“Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Jamás será familia”.

“Podría enumerar muchos más motivos”, agregó, y se preguntó por qué, si a Wanda le gusta filtrar chats, nunca filtró ningún supuesto diálogo o vínculo del que habla en entrevistas. Para cerrar, fue letal con los medios y el show mediático: “La realidad está en los hechos”.

El mensaje concluye con una definición tajante y definitiva: “Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Jamás será familia”.