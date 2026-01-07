Wanda Nara y Yanina Latorre dejaron atrás sus explosivas diferencias en MasterChef Celebrity y protagonizaron un ida y vuelta que no pasó desapercibido. Tal como era de prever, las preguntas sobre Mauro Icardi no faltaron.
La conductora de SQP se sumó al reality en reemplazo de Maxi López —quien luego se reincorporó a las grabaciones— y aprovechó su participación para consultar a Wanda por su exmarido, padre de sus hijas menores, con quien mantiene un fuerte conflicto tras la separación y la irrupción de la China Suárez en la vida del futbolista.
¿Wanda Nara odia a Mauro Icardi?
Yanina Latorre: -Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?
Wanda Nara: -¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio.
Yanina: -¿Qué es? ¿Resentimiento?
Wanda: -A mí me da lástima la gente poco inteligente.
Yanina: -¿Lo ves feliz?
Wanda: -No. ¿Vos lo ves feliz?
Yanina: -No, y lo conozco un poco.
