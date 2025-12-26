China Suárez compartió en redes sociales las fotos de la Nochebuena junto a su hija Magnolia Vicuña, de 7 años, y el look elegido para la niña no pasó inadvertido. Lejos de los elogios unánimes, el outfit despertó fuertes cuestionamientos, entre ellos el de Yanina Latorre.

Magnolia lució un vestido de tela pesada, mangas largas y estética invernal, una elección que llamó la atención teniendo en cuenta las altas temperaturas del verano porteño. Quien no dudó en opinar fue Yanina Latorre, que lanzó una filosa crítica desde sus redes.

“Explícame la niñita con un vestido de invierno con 35 grados a la sombra”, escribió la conductora de SQP, dejando en claro su desaprobación por el look elegido para la menor.

El comentario de Latorre desató un inmediato revuelo en redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron con su mirada, otros salieron a defender a la China Suárez y cuestionaron que se opine sobre la vestimenta de una niña, especialmente en plena Navidad.

TODOS LOS DETALLES DEL LOOK VINTAGE DE MAGNOLIA VICUÑA EN NAVIDAD

Magnolia Vicuña lució un look navideño clásico y delicado, de inspiración vintage. Llevó un vestido verde oscuro con falda amplia y vuelo, combinado con detalles en color crema que aportan contraste y elegancia. El diseño se destaca por el pechero con volados, el cuello alto y pequeños moños negros que refuerzan el estilo romántico.

Las mangas largas con terminaciones fruncidas y la falda con capa de tul beige suman textura y movimiento, logrando un conjunto refinado pero acorde a su edad. Completó el outfit con medias blancas, un guiño tradicional que refuerza el espíritu festivo.

La Navidad de la China Suárez (Foto de Instagram @sangrejaponesa)

