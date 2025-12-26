El nombre de Mauro Icardi se volvió tendencia en X a partir del regalo que recibió Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez, en Navidad. Y Yanina Latorre se sumó a la ola de tremendos comentarios.

El pequeño posó para una foto caracterizado como un futbolista profesional, pero no cualquiera: copió el peinado de Icardi y lució el equipo completo del Galatasaray. La imagen rápidamente se viralizó en redes y generó una fuerte polémica.

Foto Instagram @sangrejaponesa

Entre las reacciones, Yanina Latorre dijo lo suyo y apuntó directamente contra los mayores: Eugenia Suárez y Mauro Icardi.

“Demencial”, tituló la conductora de SQP, dejando en claro su contundente desaprobación frente al regalo.

Foto X.

Muchos usuarios interpretaron el obsequio como una provocación hacia Benjamín Vicuña e incluso cuestionaron duramente a la China en su rol de madre y a Mauro Icardi.

Foto X.

Foto X.

