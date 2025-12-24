Cuidadosa con sus palabras, Zaira Nara fue consultada por la China Suárez, señalada como enemiga de Wanda Nara, y respondió con una frase que dejó en claro su postura y marcó una diferencia tajante.

“Nunca te escuché hablar mal de Eugenia”, le comentó el notero de La mañana con Moria. Sin rodeos, la modelo respondió: “No, nunca”.

Luego, Zaira amplió su reflexión y explicó por qué evita el conflicto mediático: “Soy ordenada y a mí no me gusta el escándalo. No hice mi carrera a base de escándalos. Cuando me han tocado escándalos por alguna separación, los sufrí muchísimo porque no me gusta que hablen de mí”.

Zaira Nara habló de la China Suárez (captura de eltrece)

Zaira Nara no tiene vínculo con Mauro Icardi

Tras el Wanda Gate y el explosivo divorcio de su hermana con Mauro Icardi, Zaira también se refirió a su relación actual con el futbolista.

“Con Mauro siempre tuve un excelente vínculo, hoy no lo tengo”, afirmó con sinceridad.

Sin embargo, dejó en claro cuál es su prioridad: “Todo lo que sea en beneficio de mis sobrinas va a contar con mi apoyo. Mis sobrinas son la luz de mis ojos también”.

