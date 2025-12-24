El 22 de diciembre, Mauro Icardi llegó a la Argentina desde Turquía y rápidamente comenzó a circular la versión de que River Plate estaría interesado en el futbolista.

El rumor tomó tal dimensión que incluso su novia, la China Suárez, decidió romper el silencio en redes sociales.

“¿Que yo ‘di el ok’ para qué? Jajaja. No me meto en la carrera de mi pareja. No soy su mánager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía. No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos”, escribió la actriz en su cuenta de X.

¿Icardi a River? (Captura de Arriba Argentinos, eltrece)

Qué dijo River sobre la versión de una convocatoria a Mauro Icardi

El periodista deportivo Pablo Gravellone reveló la postura oficial del club en Arriba Argentinos.

“Desde que Icardi llegó a la Argentina explotó el rumor de la posibilidad de que lo quiera River”, comenzó diciendo Gravellone.

Y sumó: “Gustavo Méndez dijo que hay una reunión de Icardi con el presidente de River y eso generó muchísimo ruido”.

Luego, el periodista aportó más detalles: “Icardi tiene seis meses más de contrato en Turquía, pero es un delantero de jerarquía”.

Con información concreta, Gravellone fue contundente: “Desde River dicen que no hay nada, que no existe interés y que no hubo contacto con Icardi. Sin embargo, en el mundo del espectáculo se habla de una supuesta reunión en Puerto Madero entre el futbolista y el presidente del club”.

Sobre los motivos que podrían llevar a Mauro Icardi a regresar al país, el periodista explicó: “Supuestamente, el futbolista desea vivir en la Argentina con sus hijas. Pero, repito, desde River aseguran que no hay absolutamente nada”.

“Después la China tuiteó y eso hizo crecer aún más el rumor”, cerró Gravellone, descartando la versión de un interés real de River por Mauro Icardi.

