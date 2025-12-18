A tres años de su desembarco en Turquía para sumarse al Galatasaray, Mauro Icardi comenzó a evaluar su futuro profesional y no descarta la posibilidad de regresar a Italia, país donde vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera.

La información fue revelada por Gustavo Méndez en La mañana con Moria, donde puso al aire un audio exclusivo con la palabra de Elio Letterio Pino, representante del futbolista, quien se refirió a los próximos pasos del delantero y confirmó su deseo de volver a Milán.

En el mensaje, el agente fue claro respecto a la situación actual del jugador y a las prioridades que se analizan de cara al futuro: “En este momento no estoy hablando con el Galatasaray. Lo primero es el equipo, el salario, un ambiente tranquilo para vivir. Mauro quiere vivir en Milano, es su primera casa para él”, expresó.

De esta manera, el representante dejó en claro que, más allá del presente deportivo del delantero en el club turco, Icardi prioriza aspectos personales y familiares al momento de definir su próximo destino profesional, con Italia como una opción que vuelve a ganar fuerza en el horizonte.

