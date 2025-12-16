La cuenta regresiva para las fiestas de fin de año ya empezó, pero en la familia de Wanda Nara y Mauro Icardi la tensión está al rojo vivo.

Según reveló Angie Balbiani en el programa Puro Show, la pareja enfrenta “la última gran guerra antes de fin de año” por un tema clave: con quién pasarán la Navidad sus hijas.

El conflicto explotó porque Wanda Nara quiere pasar la Nochebuena con sus hijas, después de que el año pasado no pudo hacerlo. Sin embargo, Icardi también quiere estar con ellas, y tiene un motivo de peso: el futbolista debe jugar un partido el 3 de enero y necesita concentrar varios días antes, por lo que planea estar en la Argentina del 23 al 27 de diciembre.

Mauro Icardi decorando su casa para la Navidad con la China Suárez (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

En este contexto, la definición sobre quién compartirá la Navidad con las chicas no depende ni de Wanda ni de Mauro, sino que la última palabra la tendrá un juez. Así lo contó la panelista de eltrece , quien remarcó: “Ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez”.

LA GUERRA DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: UN CLIMA CARGADO DE TENSIÓN

En el programa de eltrece, Angie Balbiani deslizó que, en general, la Justicia suele inclinarse por el padre que está trabajando, aunque en este caso el desenlace es incierto: “Por lo general la justicia tiene que inclinarse por el padre que está trabajando, pero bueno, en este caso no sé qué es lo que va a decidir. No lo sabemos”.

Mientras tanto, la interna familiar suma capítulos y comentarios picantes. En medio del aire, Pochi de Gossipeame lanzó: “Se lo merece Icardi”, mientras compartía una cremona en pleno programa, dejando en claro que la polémica está lejos de apagarse.

