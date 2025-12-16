Wanda Nara volvió a ser noticia por el contrato que firmó con Telefe para quedarse en el canal durante los próximos dos años. La cifra, los beneficios y los motivos detrás del acuerdo generaron un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo.

El tema explotó en el programa A la Tarde, donde Karina Mazzocco reveló: “Telefe la contrató por el año 26 y 27”. La conductora detalló que el vínculo no solo incluye la conducción de programas, sino también “ficción vertical y host de redes”, según explicó Santiago Sposato.

El acuerdo con ese canal va mucho más allá de la pantalla. Carmela Barbano analizó: “No debe ser casual que sea tan largo el contrato en nuestro país porque le va a servir en el litigio que tiene por la tenencia y el lugar de vida de los hijos, no debe ser casual que sea tan largo el contrato”.

Además del sueldo, Wanda Nara tendrá “una pauta determinada para promocionar sus productos”, según contó Sposato. Sin embargo, Karina Mazzocco aclaró que “el número que figuraba era casi un número simbólico”. Un dato clave es que “la plata no se actualiza porque está en dólares, al cambio oficial del Banco Nación”, agregó Sposato.

EL CONTRATO DE WANDA NARA CON TELEFÉ: QUÉ DICE Y QUÉ IMPLICA

En el programa leyeron parte del acuerdo: “Acá el arreglo dice tal cual ‘Wanda acepta desempeñarse en carácter de tal en los episodios del programa denominado Masterchef Celebrity Argentina 2025, que se graben y se emitan durante el año 2026 y en un máximo de cuatro programas diarios durante el plazo de vigencia’”, detalló Sposato.

Pero eso no es todo: “Le están ofreciendo a Wanda, además del programa que está terminando, dos programas para el año que viene, diarios, y dos programas para el año 2027”, sumó el panelista.

EL NEGOCIO FUERA DE LA TV: CUÁNTO GANA WANDA NARA POR LA PRESENCIA A MARCAS

El contrato con Telefé no es el único ingreso de la empresaria. Luis Bremer contó que “en los últimos días, Wanda fue a tres acciones de prensa, de tres marcas alimenticias y recaudó cerca de 100 mil dólares, con tres actos de presencia por fuera del canal”.

Así, la figura de Wanda Nara sigue creciendo y su permanencia en la televisión argentina está asegurada, al menos, hasta 2027.

