Esta mañana, Wanda Nara se presentó en la Fiscalía de Benavídez, en Tigre, para declarar en la causa que involucra a su abogado Nicolás Payarola, detenido por presuntas estafas a sus propios clientes.

La notera Agustina Binotti intentó obtener el testimonio de la mediática, pero se encontró con una contundente e incómoda negativa que generó indignación en el estudio de Desayuno Americano y provocó una fuerte reacción de Pamela David.

Wanda Nara destrató a una notera (Captura de América TV)

Wanda Nara no habló con la prensa, destrató a la cronista y Pamela David se enojó

Desde el lugar, la cronista de América TV contextualizó la situación y detalló la llegada de Nara. “Llegó a las 7.34. La fiscalía estaba cerrada, así que tuvo que esperar unos minutos afuera con su novio, Martín Migueles. Estaban tomando mate y no quiso hablar”, explicó Binotti.

Luego agregó: “El fiscal llegó diez minutos más tarde. Wanda está declarando como testigo en la causa de Nicolás Payarola, su abogado detenido”.

A continuación, el programa puso al aire el intento de nota y la reacción de rechazo de la empresaria. “Venís a declarar, ¿seguís creyendo en Payarola?”, le consultó la cronista, sin obtener respuesta.

Ante la insistencia, Wanda se mostró molesta. “¿Podés contarme algo, Wanda? Perdón que te moleste”, le dijo Binotti. Seria, Nara respondió: “Gordi, estoy hablando. Gracias”.

“Es hacerte una pregunta”, insistió la notera. “No, no. No voy a hablar”, cerró Wanda de manera tajante en la vereda, mientras conversaba con su nuevo letrado, Diego Palmbo.

Al ver la secuencia al aire, Pamela David apuntó contra la actitud de la mediática: “Lo maleducada que estuvo con Agus. ¿Tendrá miedo de declarar?”.

Por su parte, Carlos Salerno fue aún más duro: “Lo de maleducada es lo de siempre”.

Finalmente, la conductora de Desayuno Americano volvió a intervenir, visiblemente sorprendida por el destrato: “Primero le dio la espalda y no le hablaba. ¿No será por miedo? ¿Le estaría diciendo lo que tenía que decir?”.