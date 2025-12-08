La confianza que L-Gante había depositado en Nicolás Payarola para que lo saque de la cárcel primero, y que lo proteja después, hizo que Wanda Nara también lo contrate, sin saber que el abogado penalista iba a estafarlos a ambos en una fortuna en dólares.

"Nicolás Payarola fue al lugar de los casinos diciendo soy el representante legal de estas dos personas. Cobró un dinero que no le correspondía a él“, contó Angie Balbiani.

Entonces, la panelista de Puro Show precisó: “¿Cuánto le entregan? 320.000 dólares, en representación de Wanda y Elián“.

Nicolás Payarola fue detenido (Foto: captura de A24).

El detalle es que el letrado no había comunicado su accionar a sus clientes. Por eso, Wanda le avisó a L-Gante de la anomalía, aunque Valenzuela había tenido la suerte de hacerse de 40.000 dólares.

CUÁNTO RECLAMAN WANDA Y L-GANTE

A pesar de eso, el músico “le hará una denuncia a Payarola por haberse quedado con 80.000 dólares de plata suya”.

Con lo cual, la conductora de MasterChef Celebrity reclama 240.000 dólares, que antes de que Payarola quedara imputado por 11 estafas similares, esperaba que se lo salde en cuotas...

Para colmo, Nara y Valenzuela ya habían tenido que comparecer ante la Justicia por la promoción de apuestas ilegales...