El periodista Gustavo Méndez informó en La Posta del Espectáculo cómo pasa sus días el abogado Nicolás Payarola, ex representante legal de Wanda Nara. “Fuma dos atados por día”, explicó.

Además, Méndez contó que un ex fiscal le lleva cigarrillos y comida a Payarola, quien comparte la celda en una comisaría de Pacheco con dos acusados de abuso sexual y otro que tiene una causa por violencia de género.

“Le llevaron una muda de ropa y elementos de higiene porque no se estaba bañando. Duerme en un colchón tirado en el piso”, detalló el periodista.

Cuál es la situación judicial de Nicolás Payarola

La detención de Nicolás Payarola (Foto: captura de A24).

En su declaración indagatoria ante el fiscal Cosme Iribarren, Nicolás Payarola se negó a responder preguntas y se ajustó a un escrito previo.

Además, pidió que Wanda Nara sea citada como testigo, ya que fue su clienta antes del escándalo judicial. El abogado también está denunciado por el futbolista Gonzalo “Cachete” Montiel.

Este miércoles declaró su pareja, la abogada Sofía Belén Ferrarazzo, también imputada en la causa por estafas, administración fraudulenta y posibles maniobras de lavado de dinero.