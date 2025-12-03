Las once denuncias que el exabogado de Wanda Nara acumuló en Provincia de Buenos Aires le valieron la imputación por estafa, y además fue objeto de un sorpresivo allanamiento que encontró a Nicolás Payarola infraganti.

“Fue cinematográfico”, describió Fernanda Iglesias sobre el procedimiento que ordenó el fiscal Cosme Iribarren bajo la autorización del Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Entonces, la periodista de Tarde o Temprano explicó: “Primero fueron demorados por el personal doméstico, porque él estaba en su oficina tratando de destruir pruebas, desesperado”.

(Foto: Instagram @nicolaspayarola)

“Y cuando los policías lograron entrar a la casa, él sale corriendo, sube las escaleras al primer piso, con los policías persiguiéndolo todos armados, tipo las películas”, continuó.

Dónde estaba y qué hacía Pallarona cuando lo atraparon

“Empezaron a subir las escaleras, buscándolo habitación por habitación, y lo encontraron en la habitación del bebé rompiendo el colchón tratando de ocultar el celular”.

“Ahí lo atraparon”.

El detalle es que esta vez no hubo aviso al personal de seguridad del complejo donde vive Nicolás Payarola, ya que ellos podrían haber alertado al abogado penalista.

“Le sacaron los celulares y armas a los que estaban en la puerta para tomar a Payarola por sorpresa”, cerró Fernanda Iglesias.