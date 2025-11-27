La escena parece sacada de una película, pero ocurrió en uno de los barrios más exclusivos del país. Nicolás Pallarola, ex abogado de Wanda Nara y protagonista de una serie de denuncias por estafas millonarias, fue detenido este jueves en su casa de Nordelta.

Pero fue un detalle que dejó a todos helados: al momento de ser arrestado, vestía un buzo de la Selección argentina con las tres estrellas, justo cuando uno de los principales damnificados es Gonzalo Montiel, héroe del penal en Qatar 2022.

Gonzalo Montiel (Foto: AP)

El operativo fue sorpresivo. Policías de civil rodearon su imponente casa, con un auto de alta gama en la puerta y perros que salieron a recibirlos. Nadie esperaba que el letrado estuviera preparado: no sabría que lo iban a buscar. Cuando lo sacaron esposado, las cámaras captaron el buzo azul con el escudo de la Selección y las tres estrellas en el pecho, un detalle que no pasó desapercibido.

“¿Sabías que tiene un buzo de la Selección? Dios te conserve la vista”, se escuchó en la transmisión de A24. “Es una paradoja. Es casi una falta de respeto. O un mensaje”, deslizó Marina Calabró, sorprendidos por la elección de la prenda justo en el contexto de la causa.

Nicolás Payarola fue detenido (Foto: captura de A24).

El buzo de la Selección con las tres estrellas se convirtió en el símbolo de la polémica. “Es de mal gusto, una falta total de respeto”, repitieron en el estudio. “Es casi un goce perverso. Puede ser un mensaje que no termino de decodificar”, agregaron impactados por la imagen.

PAYAROLA Y LA SUPUESTA ESTAFA A MONTIEL

Entre las 11 denuncias de estafa que pesan sobre Nicolás Payarola, seis de ellas ya están muy avanzadas. Pero la que más ruido hizo fue la de Gonzalo Montiel. El futbolista, que se consagró campeón del mundo con la Selección argentina y fue clave con su penal en la final, le habría entregado parte del premio de Qatar 2022 al abogado para invertir en un emprendimiento inmobiliario.

La operación parecía cerrada: una escribanía, la promesa de un terreno en un barrio cerrado, el papá de Montiel involucrado y todo encaminado. Pero el destino final fue otro: la plata habría desaparecido y la familia del jugador lo llevó a la justicia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.