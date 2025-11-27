Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la detención de Nicolás Payarola, el abogado penalista que representa a Wanda Nara en las causas de violencia de género contra él.

El jugador del Galatasaray reaccionó con dureza en redes sociales, celebrando la caída del letrado y lanzando un fuerte mensaje contra su ex y su entorno.

El futbolista usó su cuenta de Instagram para subir dos historias demoledoras tras la detención del letrado por 11 delitos.

Qué pasó con Nicolás Payarola

El jueves por la mañana, Payarola fue detenido durante un sorpresivo allanamiento a su mansión en el barrio Golf de Nordelta. La orden fue firmada por la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, quien revocó la eximición de prisión que el abogado tenía gracias a una caución de 300 millones de pesos otorgada previamente por la Cámara de Apelaciones.

El abogado quedó imputado por 11 hechos de estafa, en una causa investigada por el fiscal Cosme Iribarren, luego de múltiples denuncias de clientes presuntamente engañados.

Entre los damnificados aparece un nombre resonante:

Gonzalo Montiel, Campeón del Mundo en Qatar 2022, quien había denunciado a Payarola por una presunta estafa de 700 mil dólares.

Además, según reveló Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, existirían casi 70 denuncias acumuladas en San Isidro contra el representante legal de Wanda Nara. Otra presunta víctima es Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro Gustavo Posse.

La furia de Mauro Icardi en Instagram

Tras conocerse la detención, Icardi publicó dos historias explosivas en Instagram con una clara alusión a Wanda y a Payarola. Sin nombrarlos directamente, el futbolista celebró que “se les cumplió lo que visualizaron”, sugiriendo que tanto el abogado como el entorno de su ex habrían intentado perjudicarlo con denuncias falsas.

En uno de los posteos, acompañado de una imagen del abogado esposado, Icardi lanzó un mensaje contundente:“Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos tus cómplices”, mostrando un nivel de tensión máxima en el conflicto con la madre de sus hijas.

Foto: @mauroicardi

Contexto del enfrentamiento

Payarola es el abogado que acompañó a Wanda Nara en las denuncias de violencia y conflictos judiciales con Icardi. La detención del letrado surge en medio de un clima de extrema tensión entre la expareja, tras idas y vueltas públicas, reclamos cruzados y conflictos familiares.

La reacción de Icardi deja en claro que el vínculo entre ambos atraviesa uno de sus momentos más delicados, con un nuevo capítulo judicial que podría tener consecuencias en las causas que los involucran.