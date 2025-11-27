El abogado penalista de Wanda Nara en las causas de violéncia de género contra Mauro Icardi fue detenido el jueves por la mañana, luego de un sorpresivo allanamiento a su casa.

A Nicolás Payarola le imputan 11 hechos de estafa, y salió esposado de su mansión del barrio Golf del complejo Nordelta, fruto de la investigación del fiscal Cosme Iribarren.

La jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty firmó la orden de detención tras revocar la eximición de prisión de la que gozaba Payarola Hernayes.

(Foto: Instagram @nicolaspayarola)

De esta manera, el letrado perdió el beneficio que le había otorgado la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, cuando había dispuesto una caución de 300 millones de pesos para continuar el proceso en libertad.

Los denunciantes de Nicolás Payarola

Entre los denunciantes está Gonzálo Montiel, el jugador de River que salió Campeón del Mundo en Qatar 2022.

“A la familia la estafó en 700 mil dólares”, recordó Gustavo Méndez.

Gonzalo Montiel Karina Nacucchio (Foto: Instagram @nacucchio.karina)

Además, el panelista de La Mañana con Moria aseguró que “son casi 70 las denuncias que hay en San Isidro que hay en contra de Payarola”.

“La hija del exintentende de San Isidro Gustavo Pose, Macarena, fue otra de las estafadas”, cerró sobre las acusaciones contra el abogado de Wanda Nara.