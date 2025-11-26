El fallo que Wanda Nara consiguió que la Cámara Civil G emita contra Mauro Icardi tiene consecuencias directas, y ahora se supo que no irá con la China Suárez a la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en enero en Córdoba

“Icardi hace un mes pidió permiso al Galatasaray para viajar a Argentina, para ver a las nenas y se lo cumplió”, comenzó Guido Záffora.

“También pidió permiso para venir al casamiento de Nicolás Cabré, a Córdoba. Icardi con Cabré compartieron muchos partidos de hockey de Rufina juntos. Y siempre había como buena onda”, continuó.

Sin embargo, dado que Mauro fue colocado en la lista de deudores alimentarios, a menos que salde la deuda, en caso de que Icardi llegue a la Argentina no podrá salir del país.

Qué hará Mauro Icardi en las fiestas de fin de año con sus hijas

Además, el panelista de DDM enfatizó: “Porque más allá que digan que Icardi tiene mal vínculo con el Galatasaray, allá lo aman, lo van a bancar y van a hacer todo para que Icardi se quede”.

“Y lo que me dicen ahora, el tema de las fiestas. Porque tenía todo organizado para que el 24 las nenas se queden con Wanda y los primeros días del 2026, incluido el 31, estén con él”, explicó sobre cómo Wanda Nara le complicó el final del año a Mauro Icardi.