La China Suárez dio un móvil en vivo desde su casa de Turquía a Puro Show este miércoles en el marco del estreno de su nueva serie de Disney+, La Hija del Fuego. La actriz habló de todo, incluído el escándalo del Wanda Gate y fue contudente cuando le preguntaron si tiene algo para decirle a Nara.

“¿Vos alguna vez quisiste decirle algo a Wanda Nara en estos años? Porque me imagino que cara a cara, si te la cruzás, ¿le dirías algo a Wanda hoy?”, indagó Matías Vázquez y ella contestó cortante: “No”.

La China Suárez habló en vivo con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Ya no tenés palabras para Wanda?“, insistió el conductor y fue entonces cuando la artista remarcó su postura respecto a la mediática y expareja de Mauro Icardi: ”No, no me van a sacar ningún título, no me la sacaron hasta ahora y tampoco va a pasar ahora”.

LA CHINA SUÁREZ REVELÓ LA VERDAD DE SU VÍNCULO CON WANDA NARA

La China Suárez fue entrevistada por el programa de Pampito y Matías Vázquez, donde fue consultada sobre la verdad de su vínculo con Wanda Nara, quien había asegurado que tenían una relación de “amistad” antes del Wanda Gate.

La actriz fue tajante al desmentir cualquier tipo de amistad o cercanía con la mediática: “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos. Tengo muy pocos amigos”, aclaró.

Además, explicó que durante la pandemia, como muchos, hacía vivos en redes sociales y que era común que se sumara gente famosa, pero que eso no implica una relación cercana: “Uno saluda por cordialidad, como que se meta Susana (Giménez). Pero la realidad es que nunca fui amiga (de Wanda)”.

