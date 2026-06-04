Ya está todo preparado para una nueva edición de las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale. Este fin de semana, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana volverán a la pantalla de eltrece con invitados de primer nivel.

Políticos, artistas y deportistas se darán cita en los históricos programas para abordar los temas más comentados de la actualidad, compartir experiencias personales y protagonizar conversaciones imperdibles.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 6 DE JUNIO DEL 2026

El sábado 6 de junio, Mirtha Legrand marcará agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en la cabecera de una mesa netamente centrada en la actualidad con la presencia de Mercedes Ninci, que traerá las novedades del Caso Agostina.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 6 de junio de 2026 (Foto: Instagram @lamesazarg.)

También serán de la partida los periodistas Luis Novaresio y Mauro Szeta, que abodarán diversas aristas de la actualidad política y policial del país, y Facundo Macarrón, el hijo de Nora Dalmaso, que explicará qué resolvió la Justicia sobre uno de los casos más complicados de los últimos 25 años.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 7 DE JUNIO DEL 2026

El domingo 7 de junio desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a las actrices Patricia Palmer, que presentará El Diario de Adán y Eva con Mario Pasik, y Minerva Casero, que se luce en Anastasia.

También serán de la partida de este fin de semana la modelo Rocío Robles, el actor Dan Breitman, que participa en La función que sale mal, y el locutor Martín Salwe, que estuvo nominado al Martín Fierro a Mejor Cronista.

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