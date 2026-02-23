Este 23 de febrero, Mirtha Legrand cumplió 99 años y en su programa de eltrece, La Noche de Mirtha, sorprendió al revelar qué le gustaría hacer por primera vez.
Consultada por sus hábitos y rutinas para estar espléndida, contó: “Yo como de todo, poco, de todo poco. ¿Alcohol? No, no tomo alcohol. Y fumé en una época, cuando era más joven, pero después dejé”.
Sobre el descanso, fue contundente: “Duermo siete horas, ocho horas. Pero yo duermo con la radio puesta. Yo escucho radio todo el día... Jamás tomé pastillas para dormir”.
A LOS 99 AÑOS QUÉ QUIERE HACER MIRTHA LEGRAND POR PRIMERA VEZ
“No tomo mate”, dijo la diva, en alusión a la costumbre argentina.
Y fue en ese momento cuando reveló que es una de sus asignaturas pendientes: “Siempre pienso: voy a empezar. Mirá, ya estoy grande y hace más de 40 años que digo ‘voy a empezar con el mate’ y nunca tomé mate”.