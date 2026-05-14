¿Qué pasa cuando el insomnio se mete en la cama de una pareja y saca a la luz todo lo que nadie se anima a decir? Insomnio de pareja llega con una propuesta tan divertida como filosa para explorar el amor, los secretos y esas confesiones que pueden cambiarlo todo.

Una noche, dos amantes y el insomnio como detonante

Protagonizada por Charley Rappaport y Mercedes Fittipaldi, la historia sigue a una pareja que convive desde hace un tiempo y que, en medio de una noche sin sueño, se enfrenta a una serie de confesiones inesperadas.

Entre discusiones, silencios y verdades incómodas, la obra pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿cuánto estamos dispuestos a contar en una relación?

Insomnio de pareja

El dormitorio se transforma en un verdadero campo de batalla emocional, donde el humor y la tensión se mezclan para mostrar las contradicciones y pasiones de la vida en pareja.

El público se convierte en testigo de una noche tan incómoda como profundamente humana.

Una puesta íntima y realista para reír y reflexionar

La dirección de Rappaport apuesta a una puesta cercana, donde cada gesto y cada palabra resuenan con fuerza.

Entre el humor y la emoción, la obra construye una experiencia reconocible para cualquiera que haya amado, discutido o intentado sostener un vínculo a pesar de todo.

El equipo detrás de “Insomnio de pareja”

Dramaturgia y dirección: Charley Rappaport

Actúan: Charley Rappaport, Mercedes Fittipaldi

Supervisión autoral: Javier Naudeau

Colaboración artística y coach de actuación: Carolina Solari

Escenografía, arte y vestuario: Débora Teplitzki

Coordinación de intimidad: Carina Guterman

Diseño y puesta de luces: Gonzalo Calcagno

Asistente de dirección: Santino Munua

Asistente de producción: Patricia Weintraub

Producción general: Charley Rappaport

Prensa: Kevin Melgar

CM: Aylém González

Dónde y cuándo verla

Gran estreno: jueves 21 de mayo, 21:00 hs Sala John Lennon - Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) Entradas a la venta por Actuarte Studio.