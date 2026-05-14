¿Qué pasa cuando el insomnio se mete en la cama de una pareja y saca a la luz todo lo que nadie se anima a decir? Insomnio de pareja llega con una propuesta tan divertida como filosa para explorar el amor, los secretos y esas confesiones que pueden cambiarlo todo.
Una noche, dos amantes y el insomnio como detonante
Protagonizada por Charley Rappaport y Mercedes Fittipaldi, la historia sigue a una pareja que convive desde hace un tiempo y que, en medio de una noche sin sueño, se enfrenta a una serie de confesiones inesperadas.
Entre discusiones, silencios y verdades incómodas, la obra pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿cuánto estamos dispuestos a contar en una relación?
El dormitorio se transforma en un verdadero campo de batalla emocional, donde el humor y la tensión se mezclan para mostrar las contradicciones y pasiones de la vida en pareja.
El público se convierte en testigo de una noche tan incómoda como profundamente humana.
Una puesta íntima y realista para reír y reflexionar
La dirección de Rappaport apuesta a una puesta cercana, donde cada gesto y cada palabra resuenan con fuerza.
Entre el humor y la emoción, la obra construye una experiencia reconocible para cualquiera que haya amado, discutido o intentado sostener un vínculo a pesar de todo.
El equipo detrás de “Insomnio de pareja”
- Dramaturgia y dirección: Charley Rappaport
- Actúan: Charley Rappaport, Mercedes Fittipaldi
- Supervisión autoral: Javier Naudeau
- Colaboración artística y coach de actuación: Carolina Solari
- Escenografía, arte y vestuario: Débora Teplitzki
- Coordinación de intimidad: Carina Guterman
- Diseño y puesta de luces: Gonzalo Calcagno
- Asistente de dirección: Santino Munua
- Asistente de producción: Patricia Weintraub
- Producción general: Charley Rappaport
- Prensa: Kevin Melgar
- CM: Aylém González
Dónde y cuándo verla
Gran estreno: jueves 21 de mayo, 21:00 hs Sala John Lennon - Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) Entradas a la venta por Actuarte Studio.