El estreno de El Ser Querido, el nuevo unipersonal escrito e interpretado por Jorgelina Aruzzi en el Teatro Astros, reunió a varias figuras del espectáculo que apostaron por outfits ideales para enfrentar las bajas temperaturas sin perder estilo.

Entre las invitadas destacadas estuvieron Romina Gaetani, Gloria Carrá y Adriana Salonia, quienes coincidieron en una misma fórmula fashion: el abrigo negro oversized como prenda comodín para una salida al teatro en otoño/invierno.

Romina Gaetani eligió un mono satinado en tono nude con mangas amplias y botas negras de caña alta. Para completar el look, llevó un tapado negro sobre los hombros, una pieza versátil que elevó el outfit y aportó abrigo para la noche porteña.

Romina Gaetani en el estreno del unipersonal de Jorgelina Aruzzi (Foto: Movilpress).

Por su parte, Adriana Solania, que estaba con su pareja Paco Mármol, apostó por un conjunto total black con pantalón de cuero ajustado, campera de piel sintética y plataformas negras. Un look clásico y urbano que reafirma que el negro sigue siendo el color estrella de la temporada.

Adriana Salonia y Paco Mármol en el estreno del unipersonal de Jorgelina Aruzzi (Foto: Movilpress).

En tanto, Gloria Carrá sorprendió con un estilismo relajado y minimalista: pantalón ancho gris, hoodie al tono y un abrigo negro largo que se convirtió en el gran protagonista de su look. Cómodo, canchero y perfecto para una salida cultural.

Gloria Carrá en el estreno del unipersonal de Jorgelina Aruzzi (Foto: Movilpress).

Si algo dejaron en claro las celebridades en el estreno de El Ser Querido es que el tapado negro largo se transformó en el básico imprescindible del otoño 2026. Fácil de combinar, elegante y funcional, puede adaptarse tanto a looks sofisticados como a propuestas más casuales.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DEL UNIPERSONAL DE JORGELINA ARUZZI

Jorgelina Aruzzi estrenó su unipersonal (Foto: Movilpress).

Patricia Echegoyen y su marido Rodrigo Prado del Río en el estreno del unipersonal de Jorgelina Aruzzi (Foto: Movilpress).

Fena Della Maggiora en el estreno del unipersonal de Jorgelina Aruzzi (Foto: Movilpress).

Peto Menahem en el estreno del unipersonal de Jorgelina Aruzzi (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.