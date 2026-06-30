Gimena Accardi y Seven Kayne protagonizaron un nuevo momento de puro amor en las redes sociales. La actriz compartió una serie de fotos junto al músico que no dejaron dudas: la pareja está en su mejor momento y no tiene intención de esconderlo.
Todo comenzó con una imagen que Gime publicó luciendo su nuevo abrigo de piel con capucha de la marca @bokenoficial: un selfie frente al espejo, con jean ancho y una bolsita cruzada, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores por el look.
GIME ACCARDI Y SEVEN KAYNE: ASÍ BLANQUEARON SU ROMANCE
Pero la postal que se robó todas las miradas fue la que la muestra junto a Seven Kayne. En la imagen, los dos aparecen muy pegados bajo el sol porteño: ella con sus anteojos Ray-Ban redondos y el mismo tapado de piel, él con su gorra vino, campera de cuero y los tatuajes en los dedos que ya son su sello. La química entre ambos es innegable y la foto se viralizó al instante.
La pareja había mantenido un perfil bajo durante las primeras semanas de su vínculo, aunque los rumores circulaban hace tiempo en el ambiente del espectáculo. Fue a través de Instagram donde decidieron dar el paso y hacer oficial su relación, generando miles de likes y comentarios de apoyo de los seguidores de ambos.
EL ESTILO DE LA PAREJA QUE CONQUISTA LAS REDES
Lejos de las poses forzadas, Gime y Seven se mostraron tal cual son: una pareja joven, moderna y sin filtros. El contraste entre el look rocker de él y el estilo urbano-glam de ella generó furor entre sus fans, que no tardaron en llenar la publicación de corazones y emojis.
Gime, siempre activa en redes, eligió compartir estos momentos íntimos con naturalidad, lo que le suma autenticidad a su vínculo con el músico. Una nueva pareja del espectáculo argentino que llegó para quedarse.