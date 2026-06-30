Gimena Accardi y Seven Kayne protagonizaron un nuevo momento de puro amor en las redes sociales. La actriz compartió una serie de fotos junto al músico que no dejaron dudas: la pareja está en su mejor momento y no tiene intención de esconderlo.

Todo comenzó con una imagen que Gime publicó luciendo su nuevo abrigo de piel con capucha de la marca @bokenoficial: un selfie frente al espejo, con jean ancho y una bolsita cruzada, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores por el look.

Gime Accardi modelando su abrigo antes de salir.

GIME ACCARDI Y SEVEN KAYNE: ASÍ BLANQUEARON SU ROMANCE

Pero la postal que se robó todas las miradas fue la que la muestra junto a Seven Kayne. En la imagen, los dos aparecen muy pegados bajo el sol porteño: ella con sus anteojos Ray-Ban redondos y el mismo tapado de piel, él con su gorra vino, campera de cuero y los tatuajes en los dedos que ya son su sello. La química entre ambos es innegable y la foto se viralizó al instante.

Gime Accardi con anteojos de sol, posnado junto a Seven Kayne. Complicidad y moda en las redes. Crédito Instagram Por: Instagram

La pareja había mantenido un perfil bajo durante las primeras semanas de su vínculo, aunque los rumores circulaban hace tiempo en el ambiente del espectáculo. Fue a través de Instagram donde decidieron dar el paso y hacer oficial su relación, generando miles de likes y comentarios de apoyo de los seguidores de ambos.

EL ESTILO DE LA PAREJA QUE CONQUISTA LAS REDES

Lejos de las poses forzadas, Gime y Seven se mostraron tal cual son: una pareja joven, moderna y sin filtros. El contraste entre el look rocker de él y el estilo urbano-glam de ella generó furor entre sus fans, que no tardaron en llenar la publicación de corazones y emojis.

Accardi con el abrigo de @bokenoficial antes de salir. Crédito: @gimeaccardi Por: Instagram

Gime, siempre activa en redes, eligió compartir estos momentos íntimos con naturalidad, lo que le suma autenticidad a su vínculo con el músico. Una nueva pareja del espectáculo argentino que llegó para quedarse.