Gime Accardi y Seven Kayne oficializaron su relación. Tras meses de especulaciones, los protagonistas de la serie compartieron una tierna postal en Instagram confirmando que están muy enamorados.

El músico fue el primero en mover las piezas: compartió una story en la que se los ve cenando juntos, con las manos entrelazadas sobre la mesa. En la imagen, Gimena lo mira directamente con ojos enamorados, mientras que detrás de ella, un espejo refleja la frase “directo al corazón”, que Seven no dudó en subrayar en rojo. El detalle romántico no pasó desapercibido.

Gime Accardi y Seven Kayne tomados de la mano en una cena romántica. Fuente: Instagram Por: Instagram

La actriz respondió al instante. Compartió la misma historia en su propia cuenta y le sumó un emoji de carta con corazón, sellando así la confirmación oficial. Con ese simple gesto, el misterio que había rodeado al vínculo durante meses llegó a su fin y la pareja del momento quedó expuesta ante el mundo.

LOS RUMORES DE GIME ACCARDI Y SEVEN KAYNE QUE EMPEZARON EN TILF

Los indicios de un romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne no eran nuevos. Desde que compartieron el set de TILF, la serie de contenido erótico que los catapultó juntos a la fama digital, los rumores no pararon de crecer. Apariciones en eventos, escapadas compartidas a la Costa Atlántica y actitudes cómplices ante las cámaras alimentaron las especulaciones durante meses. Aunque ella los negó en más de una oportunidad de forma pública, la realidad terminó imponiéndose.

La actriz y el trapero oficializaron su noviazgo con una tierna postal en Instagram que enamoró a sus seguidores. Por: Instagram

Esta historia de amor llega en un momento especial para la actriz. Luego de su ruptura con Nico Vázquez, Gimena había confesado abiertamente que le daba miedo no volver a enamorarse.