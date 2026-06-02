Gimena Accardi recibió sus 41 años rodeada de amigos y afectos en una celebración privada realizada en un bar de Buenos Aires. La actriz compartió en sus redes sociales una serie de imágenes del encuentro, donde dejó ver algunos detalles de una noche especial marcada por la música, la emoción y un estilismo que captó todas las miradas.

Entre las postales publicadas en Instagram, el gran protagonista fue el vestido rosa de Gimena Accardi. Se trató de un diseño en tono rosa viejo, de silueta ajustada, mangas largas y detalles de volados en la cintura y la falda, que aportaron movimiento y un aire romántico al conjunto.

La prenda también incluía un pronunciado tajo que dejaba ver las piernas y pequeños orificios para los pulgares en las mangas, un detalle moderno que contrastó con la delicadeza del diseño. En una de las historias que compartió, la actriz definió la elección con una frase sencilla pero reveladora: “Mi vestido de hada”.

Gimena Accardi celebró sus 41 años con un look de inspiración romántica y un festejo íntimo en Buenos Aires. Crédito: Instagram

EL CUMPLEAÑOS DE GIMENA ACCARDI DESPUÉS DE SU SEPARACIÓN

El cumpleaños tuvo lugar varios días después de la fecha exacta de su aniversario, el 27 de mayo. Gimena Accardi optó por esperar al último fin de semana del mes para reunir a su círculo más cercano en un ambiente relajado y sin grandes despliegues.

Las fotografías mostraron una velada con DJ en vivo, tragos y una cuidada ambientación, combinando imágenes en blanco y negro con otras a color. La actriz eligió compartir solo algunos momentos del festejo, preservando la intimidad de la reunión.

Gimena Accardi celebró sus 41 años con un look de inspiración romántica y un festejo íntimo en Buenos Aires. Crédito: Instagram

LA TORTA DE CUMPLEAÑOS Y LOS DETALLES DEL LOOK

Otro de los elementos destacados de la celebración fue la torta de cumpleaños de Gimena Accardi. El postre estaba elaborado con brownie, dulce de leche y crema chantilly, decorado con frutos rojos, una vela roja y una bengala plateada que aportó un toque festivo a las fotografías.

Gimena Accardi celebró sus 41 años con un look de inspiración romántica y un festejo íntimo en Buenos Aires. Crédito: Instagram

Para completar el look, la actriz sumó botas negras de caña alta, accesorios minimalistas y un peinado recogido con ondas suaves. El maquillaje se mantuvo dentro de una estética natural, aunque con un delineado intenso que resaltó la mirada.