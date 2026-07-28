Lejos de convertirse en un fenómeno del pasado, Harry Potter demuestra que sigue más vigente que nunca. A casi 30 años de la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal, el universo creado por J.K. Rowling vuelve a conquistar a millones de lectores y fanáticos de todo el mundo.

El renovado interés no solo se percibe en las librerías, sino también en internet.

Según un estudio realizado por Preply, las búsquedas relacionadas con los libros de Harry Potter crecieron un 156% durante el último mes, mientras que las consultas sobre las películas aumentaron un 122%, impulsadas por la expectativa por los nuevos lanzamientos y la futura serie de HBO.

Se viene la nueva serie de Harry Potter. Foto: HBO Max Por: Photographed by Aidan Monaghan /,Photographed by Aidan Monaghan / HBO

Se viene la nueva serie de Harry Potter. Foto: HBO Max Por: Photographed by Aidan Monaghan /

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter (Fotos: Warner Bros. Discovery)

Por qué Harry Potter volvió a ser tendencia

El resurgimiento de la saga coincide con la llegada de nuevos contenidos editoriales que amplían el universo mágico y recuperan historias de personajes emblemáticos como Hagrid y Dobby.

A esto se suma la expectativa por la nueva adaptación televisiva de HBO, prevista para estrenarse en diciembre, que despertó nuevamente el interés tanto de quienes crecieron leyendo los libros como de una nueva generación que comienza a descubrir Hogwarts.

El lenguaje de Harry Potter, una de las claves de su éxito

Más allá de la historia, uno de los aspectos que convirtió a Harry Potter en un fenómeno cultural es el lenguaje propio que desarrolló a lo largo de los años.

Palabras como “muggle”, utilizada para describir a las personas sin poderes mágicos, o “horrocrux”, uno de los elementos centrales de los últimos libros, dejaron de ser simples términos de ficción para convertirse en parte del vocabulario de millones de fanáticos.

Lo mismo ocurre con expresiones como “El-que-no-debe-ser-nombrado”, utilizada para evitar mencionar a Voldemort, o frases del inglés británico como “Bloody hell” y “Wotcher”, que muchos lectores incorporaron casi sin darse cuenta.

“Parte de lo que mantiene vivo a Harry Potter es su lenguaje. Como ocurre con otras grandes sagas, construye un universo con palabras y expresiones propias que generan una identidad compartida entre sus seguidores”, explicó Cristina Miguelez, especialista en lingüística de Preply.

Harry Potter también sigue vivo en la Argentina

El fenómeno trasciende los libros y las películas. En la Argentina, especialmente en Buenos Aires, la comunidad de fanáticos continúa creciendo con propuestas inspiradas en el universo de Hogwarts.

Bares temáticos, casas de té, ferias, experiencias inmersivas y salas de escape permiten que seguidores de distintas generaciones compartan su pasión por la saga y mantengan viva la magia.

Para muchos, volver a Harry Potter ya no significa solamente releer los libros o mirar las películas, sino reencontrarse con una comunidad que comparte personajes, frases, símbolos y una forma particular de entender ese universo que, casi tres décadas después, sigue conquistando a nuevos lectores.