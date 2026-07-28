Moria Casán asistió a la primera edición de los Premios Pinti, en el Teatro Colón, y no dudó en responderle a Jorge Rial, luego de enterarse de las fuertes declaraciones que el conductor había hecho minutos antes sobre su paso por Intrusos.

En el marco de la cena que planean realizar los integrantes actuales e históricos del ciclo de América TV, Rial había asegurado que debió volver a conducir el programa porque, durante el reemplazo de Moria, habían caído los números y la publicidad.

Moria Casán fulminó a Jorge Rial: “Es un gran mala leche”

Moria Casán fulminó a Jorge Rial: “Es un gran mala leche”

Al ser consultada por el móvil de Desayuno Americano, la diva fue contundente.

“Si se da, divino, pero tiene que haber buena onda porque se están peleando todos. Yo, obvio, voy a ir”, comenzó diciendo sobre el reencuentro de Intrusos.

Acto seguido, el cronista le comentó: “Recién Jorge Rial me dijo que cuando vos lo habías reemplazado tuvo que volver porque se habían bajado las marcas”.

La reacción de Moria fue inmediata y sin filtros: “Eso lo sabe el departamento comercial del canal, pero si te dijo eso es un gran mala leche”, disparó.

Luego defendió su gestión al frente del programa: “Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el orto a todos”.

Y concluyó: “Yo banqué cuatro meses. Según me dijeron, me hubiese bajado antes. Yo iba mes por mes por lo bien que iba todo”, afirmó antes de ingresar a la ceremonia en el Teatro Colón, donde fue homenajeada.

Video de América TV, Desayuno Americano.

Qué había dicho Jorge Rial sobre Moria Casán

En una entrevista con Desayuno Americano, Jorge Rial explicó por qué regresó a la conducción de Intrusos y vinculó su vuelta con el rendimiento comercial del ciclo.

“Tuve que volver a Intrusos para levantar los números y la publicidad. Se habían ido la mitad de los auspiciantes. Al no estar yo, el programa no era lo mismo y los auspiciantes me querían a mí", aseguró el periodista.