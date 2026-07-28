Facundo Arana sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una foto inédita de cuando tenía apenas 15 años.

Además de despertar una ola de nostalgia, el actor acompañó la imagen con una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y el camino recorrido.

"Me tomaron esa foto a mis 15 años. Todavía guardo esa revista, esa remera y mi sonrisa“, comenzó escribiendo junto a la postal de su adolescencia.

Luego, agregó unas palabras cargadas de emoción: "Dejarlo todo en la cancha es perfecto. Al chico de la foto le diría que estoy orgulloso de él. Ya venía dándolo todo. Con una sonrisa en la cara“.

Fiel a su estilo, Arana también cerró el posteo con una cuota de humor al desafiar a sus seguidores: "Buenas noches. Solo para +40. ¿Qué revista es esa? Métanle pila, pero valen respuestas incorrectas“.

La foto inédita de Facundo Arana a los 15 años que sorprendió a miles de seguidores (Foto de Instagram)

La publicación no tardó en viralizarse. En apenas 10 horas, acumuló más de 10.000 “me gusta” y cientos de comentarios de fanáticos que recordaron distintas etapas de la carrera del actor.

Entre las reacciones también aparecieron varios famosos. Natalia Oreiro y Eleonora Wexler fueron algunas de las colegas que le dejaron su “me gusta”, sumándose a la ola de cariño que generó la tierna imagen de su adolescencia.