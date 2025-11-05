Facundo Arana habló en Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) de su presente profesional con su obra En el Aire, así como también de la educación de sus hijos y de cómo vive el día a día con su familia.

Consultado sobre si alguno de sus hijos sigue sus pasos en lo artístico, Arana sorprendió al contar: “Van a un colegio que es el homeschooling, esto es algo que es muy serio y que es importante decir, porque esa metodología te da un poquitito de autonomía en cuanto a no ser sedentario”.

El actor explicó que esta modalidad les permite a sus hijos tener “un poco más de tiempo para desarrollarse en lo que tienen ganas”, aunque aclaró que “después tienen la misma currícula que encontrás en cualquier colegio, nacional, público o privado, tienen las mismas materias y putean porque tienen que rendir los mismos exámenes”.

Facundo Arana, María Susini y sus hijos: India, Yaco y León Moro.

Arana también reveló que la familia consideró mudarse al exterior por trabajo, y que el homeschooling les dio flexibilidad para adaptarse a los cambios. Sobre el acompañamiento familiar, Arana fue contundente: “Sí, pero lo importante es que vos les ves el alma y el alma sonríe. Y si el alma sonríe es que las cosas se están haciendo bien”.

SU PASIÓN POR EL TEATRO: LA PALABRA DE FACUNDO ARANA

En medio de la charla, Facundo Arana no ocultó su entusiasmo por el teatro: “En el Aire sigue, voy a estar los fines de semana de noviembre en el Teatro Picadilly, venganse, las entradas están en Platea Net y en la boletería del teatro, si la vieron, recomiéndennos”.

Facundo Arana habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Además, adelantó sus planes para el verano: “Voy a hacer En el Aire en el Centro cultural Chauvin en Mar del Plata, lunes, martes y miércoles allá; jueves tengo algunos fines de semana en Tandil. Para hacer En el Aire es ir de vacaciones, durante el día surfeamos con la familia y a la noche me voy a hacer teatro”.

