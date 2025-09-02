El guionista, actor y director Mario Segade recordó su experiencia como autor de la tira Farsantes (2013) donde presenció la fuerte pelea entre Julio Chávez y Facundo Arana que tomó gran relevancia por aquellos tiempos.

Invitado al ciclo Sola en los Bares (Radio Conexión Abierta), el autor tuvo un mano a mano con Karim González recordó la buena época que vivió la ficción argentina hasta hace unos años. “Con Adrián Suar era muy sencilla la tarea porque daba un gran campo para que los narradores pudieran trabajar”, señaló.

Julio Chávez y Facundo Arana (Fotos: Instagram @facundoaranatagle)

“Y eran los elencos también”, agregó el guionista, que recordó el éxito de Vulnerables (1999-2000). “Ahí estaba Jorge Marrale, el primer trabajo dramático de Alfredo Casero que solo lo había visto Adrián Suar como posibilidad”, detalló.

EL GUIONISTA MARIO SEGADE RECORDÓ EL SONORO ESCÁNDALO ENTRE JULIO CHÁVEZ Y FACUNDO ARANA

“Nosotros decíamos: ‘Pero viene de Cha Cha Cha’, y fue ese actor impresionante que luego se desplegó”, analizó Segade. “Estaban Inés Estévez, Soledad Villamil, Gustavo Garzón, Damián de Santo, Alfredo Alcón, que lo tuvimos tres meses. Entraban y salían actores. Era esa usina que era Pol-Ka que llegó a tener dos tiras, dos unitarios. Era entrar y salir actores y guionistas de manera maravillosa”

Asimismo, Segado hizo referencia al sonoro escándalo que protagonizaron Facundo Arana y Julio Chávez en la tira Farsantes, de la que fue autor junto a de El Puntero. “Me acuerdo que Benjamín Vicuña se fue antes no sé por qué. Era como un lío. Yo en general no me meto mucho en esas cosas”, recordó.

Elenco de Farsantes (Foto: prensa eltrece)

“En el caso de Farsantes creo que todo ese run run que hubo también nutría y hacía que el producto, que la novela sea vista. Allí también había un seleccionado de actores. Además de Chávez estaba Griselda Sicilinai, Alfredo Casero, Fernán Mirás, Leonor Manso, Vicuña, Arana. Ya me excede todo. No sé si se habrán amigado. Espero que sí”, se esperanzó, pero Karim lo decepcionó: “A Julio le hice varias notas y me dijo que no trabajaría más con él”.

Mario Segade con Karim González (Foto: Conexión Abierta)

